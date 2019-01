Petrovičtí chtějí za pozemky pro obchvat peníze, rozčílili tím hejtmana

Za jeden metr čtvereční Petrovice chtějí 150 korun. Další peníze pak požadují za dočasný zábor ploch, které budou při stavbě potřeba. Konkrétně jde o deset korun za metr čtvereční a rok.

„Pro Petrovice ta silnice není žádným přínosem. Ale stavbě obchvatu nebudeme bránit. Chceme mít pouze stejné podmínky jako ostatní majitelé pozemků, s nimiž kraj jedná,“ říká místostarosta obce Zdeněk Jeřábek.

Chystaný obchvat má od dopravy ulevit zejména Okříškám, které leží na hlavní spojovací silnici mezi Třebíčí a Jihlavou. Petrovice, které jsou od Okříšek vzdálené asi kilometr, pak leží mimo tuto silnici. Jejím přeložením se silnice obyvatelům Petrovic ještě více vzdálí.

„Dopravní obslužnost se jen zhorší,“ vysvětluje Jeřábek, proč podle názoru tamních zastupitelů není stavba obchvatu v zájmu obce.

„Sbalíme to a budou tam chodit pěšky,“ reagoval hejtman

Kraj Vysočina, který je investorem celé stavby, přitom původně oslovil vedení obce s tím, zda by mu zmíněné pozemky bezúplatně nepřevedla. Protože kraj nepochodil, radní Vysočiny doporučili krajským zastupitelům, aby kývli na petrovický požadavek a schválili obě platby.

V případě výkupu jde o 1 288 metrů čtverečních, u dočasného pronájmu pak o 936 metrů čtverečních.

„Obec Petrovice soustavně kveruluje. Tímto postupem dosáhnou akorát jediného, že tam nic řešit nebudeme, sbalíme to a budou tam chodit pěšky. Je to prostě marnost, marnost, marnost,“ vyjádřil se k požadavkům Petrovických podrážděný hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek (za ČSSD).

Podle jeho vyjádření je přístup Petrovic nestandardní.

„Občas nějaká obec žádá třeba nájemné, ale většinou to bývá vzájemné a dokážeme se nějak domluvit. Ale jednou budou také Petrovice něco potřebovat a bude záležet, jak se k tomu pak vedení kraje postaví,“ pronesl mimo jiné Běhounek.

Toho, že se se současný postoj obci nemusí vyplatit, jsou si v Petrovicích vědomi. „Vím, že se nám to může nějakým způsobem vrátit. Ale kraj by se měl ke všem chovat transparentně, takže nevím, proč by se nám mstil,“ pronesl místostarosta Jeřábek.

Není to výjimečné, kraj za pozemky platí i jinde, tvrdí starosta

Podle něj nejsou požadavky obce nijak výjimečné. Ve vyjádření, které Petrovice zaslaly vedení kraje, argumentují tím, že při výkupu pozemků pro jihovýchodní obchvat Jihlavy schválili krajští zastupitelé výkup parcel od Puklic za 250 korun za metr čtvereční.

Budování obchvatu kolem Okříšek zahrnuje stavbu dvou silnic. Kromě již zmíněné přeložky hlavního tahu Jihlava - Třebíč jde ještě o vybudování spojky, která spojí tuto silnici s průmyslovou zónou v Nové Vsi. Pokud by byly obě komunikace postavené, nákladní auta směřující k továrnám by nemusela projíždět Okříškami.

Vedení rozvíjejících se podniků s tisíci zaměstnanci už několik let tlačí na kraj, aby konečně něco udělal s lepším dopravním napojením. K závodům, mezi které patří například společnosti Mann+Hummel nebo Huhtamaki, vedou od Třebíče jen úzké silnice plné zatáček.

Dalším důvodem ke stavbě obchvatu Okříšek je zvažovaná dostavba Jaderné elektrárny Dukovany. Po silnici by se totiž převážely objemné náklady.