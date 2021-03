Ve Ždírci se má ještě letos otevřít nová nákupní zóna s pěti obchody

Na pozemku u kruhového objezdu, v těsném sousedství čerpací stanice mezi Brodskou a Chotěbořskou ulicí, stával v minulosti autobazar. A právě na tomto pozemku by auta mohla stát znovu. Nebyla by už ale na prodej. Měla by své vlastníky, kteří si do nových obchodů přijeli nakoupit.



Právě na tomto pozemku má stát nové nákupní centrum, jež se rázem stane největším ve městě. Součástí projektu je i dopravní napojení a parkoviště až pro 110 aut.

„Pozemky jsme odkoupili, momentálně jsme ve fázi výběrového řízení na zhotovitele. Máme už i územní rozhodnutí a stavební povolení. Nejpozději do června bychom chtěli začít stavět, příprava sítí by mohla začít ještě o něco dřív,“ informoval jednatel developerské společnosti Nimiru Petr Ošlejšek.

Základem nákupního centra má být prodejna řetězce Penny. K ní mají přibýt i další čtyři menší prodejny. „Jednou z nich bude Pepco, druhou Super ZOO, s dalšími zájemci ještě jednáme,“ přiblížil Ošlejšek.

Přestože se má se stavbou začít až téměř v pololetí, chce developer nové obchody už koncem letošního roku otevírat. „Pokud do toho výrazně nezasáhne covid a případné karantény u stavební firmy, mělo by se to stihnout,“ tvrdí jednatel společnosti.

Za nákupy lidé míří i do Brodu a Chotěboře

Společnost Nimiru není ve Ždírci nad Doubravou neznámá. Už před lety zde nechala postavit obchodní dům pro řetězec Albert. Ten se nachází jen přes silnici od plánovaného nákupního centra.

„O Ždírec nad Doubravou měli v první řadě zájem naši obchodní partneři. Ale ano, se zdejšími úřady i samosprávou se nám dlouhodobě velice dobře spolupracuje. I to byl jeden z důvodů, proč právě v tomto městě připravujeme druhý projekt,“ vzkázal Petr Ošlejšek.

Obyvatelé více než třítisícového městečka mnoho možností, kam vyrazit nakupovat, nemají. Je zde jedna větší prodejna Albert a dva menší obchody Coop. K tomu malé obchody, například s drogerií nebo masem a uzeninami.

„Základní potraviny i potřeby se u nás sehnat dají. I větší nákup lze v Albertu zvládnout. Mnoho lidí ale jezdí do obchodů do Chotěboře a hlavně do Havlíčkova Brodu,“ zmiňuje starosta Bohumír Nikla města, která od Ždírce leží deset a dvaadvacet kilometrů daleko.