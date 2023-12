Klíčová dohoda. Majitelé Prioru v Jihlavě nebudou bránit proměně náměstí

„Díky dohodě s majitelem obchodního domu budeme moct dokončit dokumentaci pro územní rozhodnutí, on ji nebude blokovat,“ prozradil Ryška. „Až vstoupí v platnost, budeme moct pokračovat v projektové dokumentaci pro stavební povolení,“ naznačil, že dalším krokem bude přesunutí žádosti na stavební úřad.

Jedná se o klíčovou dohodu. Jednání mezi městem a společností Le Cygne Sportif Groupe, která obchodní dům vlastní, se táhla řadu měsíců. „Musíme se domluvit s Priorem. A jednání už dost dlouho stojí na mrtvém bodě,“ prozradil v říjnu Ryška.

Reálně tak podle něj hrozila možnost, že město bude muset ustoupit od chystané revitalizace podle vítěze architektonické soutěže, kterého Jihlava vyhlásila před pěti lety. „Kdybychom se s Priorem nedohodli, musel by se návrh předělat,“ vysvětluje Ryška.

Městem vybraný návrh, který vytvořil pražský MCA atelier, totiž předpokládá úpravu zásobovacích ramp Prioru, které by se v budoucnu měly posunout. „Odbourali bychom škaredé zábradlí, které by nově nahradilo estetické, tenké, subtilní, kovové,“ uvedl náměstek primátora Martin Laštovička. „Rampy by byly začištěné, nájezdy zastřešené. Komunikace by byla blíže k Prioru, prostor před ní by doplnilo stromořadí. Západní strana náměstí by se tak stala bulvárem se zahrádkami.“

Město nemohlo dorovnávat snížené tržby

Zásadní spor se však vedl o možnost finančních kompenzací nájemníků Prioru za snížený zisk během stavebních prací na náměstí.

„Zavázali jsme se, že všechny vstupy do obchodního domu budou stále v provozu. Překopy budeme dělat v době, kdy nebudou mít otevírací hodiny. Ale nemůžeme se zavázat k tomu, pokud v rámci oprav lidé uvidí nějaké výkopy a raději půjdou jinam, aby obchod po nás mohl vymáhat škodu,“ vysvětluje Laštovička.

„Nejde se zavázat k tomu, že veškeré snížené tržby, které by byly v průběhu rekonstrukce náměstí, by šly za městem. To si myslím, že ani není reálné,“ přidává se Ryška. „Ani si neumím představit, jak by to byli schopni vyčíslit, co všechno jde na vrub stavby a co na vrub něčeho jiného.“

Majitel obchodního domu nakonec během závěrečné schůzky od svého požadavku ustoupil.

„Trvalo to, nemohli jsme se dlouho domluvit. Ale chápu je, chtěli pro nájemce zajistit co nejlepší podmínky,“ říká Laštovička, který má na starosti revitalizaci náměstí a u jednání osobně nechyběl.

„Nakonec se to podařilo. Paráda! A můžeme se v budoucnu bavit i o podobě Prioru jako takového. Ale to je třeba postupně.“

Detaily dohody dolaďují právníci

Jan Hamáček ze společnosti Le Cygne Sportif Groupe nechtěl průběh jednání komentovat. „Myslím si, že není fér v tuto chvíli cokoliv pouštět do tisku. Až se uzavře dohoda, pak se můžete dozvědět podrobnosti,“ uvedl Hamáček.

„Raději bych se o tom bavil za účasti zástupců města. Nepřijde mi dobré jednostranné vyjádření. Vždy je korektní vyjadřovat se v souladu,“ pokračoval.

Podle vyjádření zástupců města v tuto chvíli mají dohodu v rukou právníci, kteří ji dolaďují. „Ale myslím si, že jsme domluvení. Předpokládám, že by v tom neměl být problém,“ doplnil Ryška.

„Já osobně si také myslím, že se to posunulo. Ostatně, já jsem vždy věřil, že to není nepřekonatelný problém,“ dodal Hamáček.