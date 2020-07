Jihlavskou MHD čekají změny, autobusy na plyn a trolejbusy s bateriemi

Podle ředitele Dopravního podniku města Jihlavy (DPMJ) Radima Rovnera by mělo do konce srpna do krajského města dorazit patnáct nových vozů. Z toho deset trolejbusů a pět autobusů. Jde o tři zakázky v hodnotě přes 150 milionů korun. Vozy budou z velké části hrazeny z evropských fondů.

„Autobusy budou poháněny stlačeným zemním plynem CNG a nahradí vozy s naftovými motory. Jsou nízkopodlažní, s wifi a přístupy na dobíjení drobné elektroniky,“ vyzdvihl komfort Rovner.

Sedm z deseti nových trolejbusů bude parciálních, jinými slovy jde o vozy, které jsou díky trakčním bateriím schopny jezdit i mimo trolejové vedení. Tento typ vozů ve vozovém parku DPMJ zatím chyběl.

„Parciální trolejbusy nám umožní jednak zajíždět do okrajových částí i bez trolejového vedení. Tím posílíme bezemisní dopravu i zde a zvýšíme efektivitu využití vozů. A také výrazně zlepšíme flexibilitu a efektivitu při výlukách,“ přiblížil uvolněný radní pro dopravu Jaroslav Vymazal (ODS).

S dodávkou nových vozů souvisí i další novinka. Tu chce DPMJ spustit v druhé polovině září. Jde o prodloužení linky C ze sídliště Březinky až k obchodním domům v ulici Romana Havelky u řeky Jihlavy.

O propojení největšího jihlavského sídliště s obchodní a relaxační zónou u řeky Jihlavy volali obyvatelé Jihlavy už dlouho. Do této doby byla tato lokalita pro obyvatele sídliště přístupná MHD pouze s přestupem.

„Věřím, že prodloužení linky využijí jak lidé, kteří jezdí nakupovat, tak i ti, kteří míří na cyklostezku a do volnočasového areálu Český mlýn,“ pravil Radim Rovner.

Otočení na kruhovém objezdu

Linka C teď jezdí z Horního Kosova na Masarykovo náměstí a pak na největší jihlavské sídliště Březinova, kde má konečnou. Nově nebude trolejbus C zajíždět na konečnou, ale bude pokračovat po Okružní ulici, kolem technických služeb a dále Pražskou ulicí ke Kauflandu. Tam se na kruhovém objezdu otočí a stejnou trasou se vrátí na Březinky a najede na svou původní trasu.

Novinku chce dopravní podnik poprvé zavést 19. zaří. Na 19. a 20. září totiž DPMJ připravuje dvoudenní oslavu 111 let fungování MHD v Jihlavě. Akce se uskuteční na Masarykově náměstí a doprovodí ji i výstava v Muzeu Vysočiny.

„Zájemci budou mít možnost svézt se historickými vozy po retrolinkách. Prezentovat chceme nově pořízené vozy a plánujeme i speciální noční jízdy pro naše fanoušky. Jízdné bude tyto dny zdarma. Měla by to být dvoudenní akce, na které se bude podílet i Zoo Jihlava a městská policie,“ avizuje ředitel DPMJ.

Přestože program organizátoři ještě ladí, návštěvníci by měli vidět i historické trolejbusy a autobusy.

„Nově jsme začali spolupracovat s občanským sdružením Za záchranu historických trolejbusů a autobusů, které by se na akci 111 let MHD v Jihlavě mělo podílet třemi vozy na provozu retrolinek,“ dodal Rovner s tím, že pokud vše dobře dopadne, lidé by mohli vidět vystavený i historický autobus, který v Jihlavě jezdil již v roce 1942.

Nákup jízdenek bez přirážky

Další novinkou, na kterou si lidé počkají do jara příštího roku, budou změny v odbavovacím systému při nákupu jízdenek. I tato oblast bývala častým terčem kritiky občanů, ať už šlo o poruchové automaty nebo nemožnost platit platební kartou.

„Už nějakou dobu se snažíme najít řešení, jak lidem více zpřístupnit nákup jízdenek. V dubnu příštího roku bychom měli umět to, aby si cestující při nástupu předními dveřmi mohl sám u terminálu koupit jízdenku a zaplatit ji platební kartou. Odbavení bude bez přirážky,“ představuje plány ředitel dopravního podniku.

Zatím si totiž lidé mohou koupit papírovou jízdenku u řidiče, ovšem s patřičným příplatkem.

Dopravní podnik chce také zavést e-shop pro Jihlavskou kartu, přes kterou podle Rovnera funguje až 75 procent jízdného. Lidé si přes něj budou moci koupit časový kupon například na měsíc či rok nebo si dobít elektronickou peněženku, ze které rovněž mohou hradit jízdné přímo ve voze.

„Rovněž v našem předprodeji bude nově možné hradit nákup jízdenek bezkontaktně platební kartou. To zatím také není možné,“ doplnil ředitel s tím, že tyto změny budou od jara příštího roku.

V dlouhodobějším horizontu několika let chce jihlavský magistrát prodloužit trolejovou trať o více než pět kilometrů směrem do průmyslové zóny. Právě tam by chtěl využívat i nové parciální vozy. Trasa má kopírovat současnou autobusovou linku 12 ve směru z Masarykova náměstí a vést má po Sokolovské ulici dále do průmyslové zóny a Antonínova Dolu.