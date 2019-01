Jihlava po patnácti letech uslyší Lucii, přijedou ale i další hvězdy

Živo bude rovněž ve dvou největších sportovních halách v kraji. Koncerty populárních hvězd se totiž uskuteční jak na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě, tak v třebíčské KHNP Areně.



V polovině listopadu přijede do Jihlavy zahrát skupina Lucie. Ta se po osmi vyprodaných hokejových arénách rozhodla vyrazit na turné i po menších halách v Česku. V rámci pokračujícího turné k aktuálnímu albu EvoLucie vystoupí 19. listopadu v krajském městě Vysočiny, kde už patnáct let nekoncertovala.

Koncerty na Vysočině 2019 No Name - 6. 2., DKO Jihlava

- 6. 2., DKO Jihlava UDG - 2. 3., Třebíč

- 2. 3., Třebíč Rybičky 48 (Pořád nás to baví)- 9. 3., Pelhřimov

(Pořád nás to baví)- 9. 3., Pelhřimov Mig 21 (Hurá! Tour 2019) - 30. 3., Roxy Club Třebíč

(Hurá! Tour 2019) - 30. 3., Roxy Club Třebíč Janek Ledecký (akustické turné) - 28. 3., Světlá nad Sázavou

(akustické turné) - 28. 3., Světlá nad Sázavou Citron, Tublatanka (Souboj Rebelů Tour) - 12. 4., KD Žďár nad Sázavou

(Souboj Rebelů Tour) - 12. 4., KD Žďár nad Sázavou Michal Hrůza - 12. 4., Národní dům Třebíč

- 12. 4., Národní dům Třebíč Jelen - 18.5., Přibyslav, areál pod zámkem

- 18.5., Přibyslav, areál pod zámkem Habera & Team (Habera Tour 2019) - 28. 5., KHNP Arena Třebíč

(Habera Tour 2019) - 28. 5., KHNP Arena Třebíč Barbora Poláková - 1. 11., Soul music club Jihlava

- 1. 11., Soul music club Jihlava Lucie - 19. 11., Horácký zimní stadion Jihlava



„V menších halách bude kapela divákům mnohem blíž a koncerty tak dostanou další rozměr. Lucie na všechny zastávky přiveze vizuály a zmenšenou show, kterou nedávno předvedla na vyprodaných stadionech,“ říká manažer skupiny Ladislav Vajdička z vydavatelství BrainZone.

Turné 2019 bude ve znamení nedávno vydaného alba EvoLucie, které kapela vydala po 16 letech od posledního řadového alba. Skupina na něm pracovala s přestávkami sedm měsíců. Svými skladbami na desku přispěli všichni členové - David Koller, Robert Kodym, P. B. CH. a Michal Dvořák. O většinu textů se postaral Robert Kodym.

Třináctipísňová kolekce se natáčela pod dohledem zvukaře a producenta Pavla Karlíka. Výsledný zvuk části skladeb vybrušovali i zkušení zahraniční producenti.

Zajímavý je i výčet některých hostů Lucie, mezi nimiž jsou zpěvačka Lenny, saxofonista Vratislav Brabenec z The Plastic People of the Universe či kytarista Phil X z kapely Bon Jovi.

Pavol Habera přiveze jako předskokana slovenskou Superstar

Na koncertní šňůru po českých a slovenských halách se vydá v květnu také Pavol Habera se skupinou Team. Odehraje dvanáct koncertů v Česku a šest na Slovensku. Vysočinští posluchači se na něj mohou těšit v Třebíči, kde vystoupí 28. května na zimním stadionu.

Koncertní turné Pavola Habery vždy slibují perfektní výpravnou scénu, projekce a opravdu pořádnou pódiovou show, která snese srovnání se zahraničím.

V roli předskokana se představí Peter Cmorik Band, jehož frontman je několikanásobný vítěz slovenského Zlatého slávika. Ten se dostal do povědomí veřejnosti vítězstvím v soutěži Slovensko hledá Superstar v roce 2006. Dosud vydal čtyři alba, české publikum ho zná i díky spolupráci s Ondřejem Brzobohatým.

Zmíněnými dvěma koncerty by ovšem měla velká halová vystoupení na Vysočině skončit. „Zatím nemáme žádné další zájemce za účelem pronájmu hal pro koncertní vystoupení,“ shodují se správci zimních stadionů v Jihlavě, Třebíči a Havlíčkově Brodě.



No Name akustické koncerty milují. V únoru vystoupí v Jihlavě

Přesto nebude o další setkání s populárními zpěváky a kapelami nouze, i když půjde o koncerty v menších sálech kulturních domů či klubů. A možná bude komornější prostředí i výhodou.

Na turné se letos v únoru vydává například populární slovenská skupina No Name. Jejich Acoustic tour 2019 začíná 5. února ve Zlíně. Jihlavský koncert v DKO bude hned druhým v pořadí.

„Akustické turné je vždy chuťovka. Nejde o velké halové koncerty, ale o speciálně aranžovaný program, kdy se s publikem intenzivně komunikuje, vtipkuje a kdy je divák mnohem víc vtažený do dění. My tento typ koncertování milujeme. Právě kontakt s publikem je přidaná hodnota živého hraní. Považujeme to za stejně důležitou součást koncertu jako jsou písně,“ říká Igor Timko, zpěvák skupiny No Name.

Výhoda komornějších koncertů podle něj spočívá i v tom, že dávají kapele větší prostor na hraní skladeb, které se běžně nehrají.

„Na kapely se chodí hlavně kvůli hitovkám, díky kterým jsme se s fanoušky poznali. Takže největší hity zazní na sto procent. Zahrajeme ale i písně, které jsou mezi posluchači oblíbené, ale prostor v rádiích nedostaly,“ dodává Igor Timko k playlistu.

Posluchači v Jihlavě tak uslyší například novou česko-slovenskou píseň „Ži... a nech žít“, kterou kapela nahrála ke 100. výročí založení Československa. Igor Timko ji otextoval a nazpíval dvojjazyčně - tedy česky a slovensky.

Kapely Tublatanka a Citron předvedou Souboj Rebelů

A na Vysočinu letos dorazí i další, svého času velmi populární slovenská skupina Tublatanka. Na společném koncertním turné jí partnera bude dělat česká skupina Citron.

Turné nese název Souboj Rebelů. Manažeři slibují novou monstrózní scénu plnou efektů a videoanimací. Příznivci těchto dvou rockových kapel se na ně mohou vypravit 12. dubna do kulturního domu ve Žďáru nad Sázavou.