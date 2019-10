Řidiči v Brodě si neoddychnou. Jedny uzavírky končí, začínají však jiné

„Jasně, proč do toho všeho nezavřít ještě silnici v blízkosti školy a dvou školek, v těch místech už je po ránu takhle blázinec,“ ironicky okomentovala rozhodnutí města uzavřít ulice kolem základní školy Wolkerova Lenka Bubelová.

„Tak tomu jsem se musela už jen smát,“ podotkla Jitka Hofmanová.

„Ještě jsou od nemocnice dvě cesty volné, tak to radním může někdo poradit,“ přidala se se svou poznámkou Slávka Motlová.

Ulice Zahradnického a Wolkerova leží v severozápadní části města. Zejména pro řidiče jedoucí od Světlé nad Sázavou na vrchní konec Masarykovy ulice, kde jsou výpadovky na Kolín či na Chotěboř, ale i nákupní zóna, je to vítaná zkratka - zvlášť při ucpané Masarykově ulici, což v posledních dnech bývalo prakticky neustále.

Jenže tato zkratka vede mimo jiné i přes nově vybudované sídliště U Rybníčku. To vzniklo teprve nedávno, nastěhovala se tam vesměs místní honorace. Parcely se prodávaly za historicky zdaleka nejvyšší ceny na celém Havlíčkobrodsku. Loni si tamní obyvatelé na zvýšený nárůst dopravy na jejich sídlišti stěžovali na radnici.

Práce začnou jen díky tomu, že ostatní uzavírky končí dřív

„Že tu dopravu zklidníme, jsme jim slíbili. Vybudujeme příčné prahy, vyvýšené křižovatky a přechody, nasvítíme je. Chtěli jsme toto dílo stihnout ještě v letošním roce,“ vysvětluje brodský místostarosta Libor Honzárek.

Práce začínají dnes a vyžádají si úplnou uzavírku ulic.

Jak ale zdůrazňuje vedoucí odboru dopravy Martin Stehno, řidiči z umocnění dopravních komplikací v Brodě nemusí mít strach.

„V pondělí už bude plně otevřena Lidická ulice (provoz byl obnoven již v pátek odpoledne - pozn. red.) a hned v úterý skončí uzavírka Dolní ulice. Provoz se tak vrátí do normálu,“ konstatoval.

Ulice Dolní a Lidická budou otevřeny dříve, než se předpokládalo. K urychlení prací přispělo příznivé počasí, v posledních dnech silničáře a plynaře netrápily deště, poměrně vysoko se drží i teploty. Původně měla obě omezení trvat až do konce října.

„Pokud by tato omezení nebyla ukončena, do uzavírky ulic Zahradnického a Wolkerova bychom se nepustili,“ prohlásil Stehno.

„Uzavření Wolkerovy a Zahradnického ulice jsme oddalovali do poslední možné chvíle. Když se provoz na průtahu městem i v centru vrací do normálu, můžeme si to dovolit,“ přidal se Honzárek.

Ke škole se bude možné dostat jen od ulice Sídliště Pražská

Práce by měly trvat zhruba měsíc. Uzavírka je povolena do 24. listopadu. K základní škole Wolkerova se bude možné dostat pouze od Sídliště Pražská, touto ulicí bude možné lokalitu i opustit.



Jezdit tudy bude i městská hromadná doprava. Zastávka Zahradnického se posune asi o sto metrů níž směrem k nemocnici.

K úpravě křižovatek, přechodů a ke zvýšení bezpečnosti vedení města přistoupí i přesto, že obě ulice jsou samy o sobě v žalostném stavu. Jsou plné děr i výtluků, asfalt se místy zcela rozpadá. I kdyby řidič chtěl, stav vozovky mu zde nedovolí jet rychle. Opravovat je ale město v současné době neplánuje.

„Jsou zařazené v balíku spolu s dalšími ulicemi, s jejichž opravou v budoucnu počítáme. Ale takových úseků jsou ve městě kilometry a nemáme na to je zrekonstruovat všechny najednou. Budeme to dělat postupně, na Zahradnického i Wolkerovu ulici určitě někdy dojde,“ poznamenal brodský místostarosta.

Do hry se znovu dostává nová spojka Ledečské a Masarykovy

Vedení města by rádo, aby tuto zkratku co nejdříve nahradila nová silnice, která spojí Ledečskou a Masarykovu ulici a přitom obkrouží areál psychiatrické léčebny. Laiky bývá často nesprávně označována jako severozápadní obchvat.

S plánem na tuto spojku přišel před dvěma roky Kraj Vysočina. Hlavně po velkém odporu obyvatel brodské části Perknov však byly přípravy stavby zastaveny. Nyní se znovu dostávají do hry. Jednat o možné trase této silnice má dnes odpoledne zastupitelstvo města.