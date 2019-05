Třebíči chybí druhá výpadovka na jih, potvrzuje se při opravě mostu

Řidiči, kteří v příštích dnech plánují projíždět Třebíčí, by se měli tomuto městu raději vyhnout. Ušetří si nervy a čekání v kolonách. Město ochromují každodenní dopravní zácpy ve Znojemské ulici, tedy na výpadovce z Třebíče na Jaroměřice nad Rokytnou.



Příčinou je uzavírka mostu v Hrotovické ulici. Most z roku 1995 se bude kvůli svému havarijnímu stavu bourat a z větší části budovat nový. Důsledkem uzavírky Hrotovické ulice v uzlu u nemocnice je, že i řidiči, kteří jedou z Třebíče na Dukovany či zpět, využívají nyní Znojemskou ulici. Výsledkem je kolabující doprava v dotčené třebíčské čtvrti Horka-Domky po obou stranách Znojemské ulice.

„Dopravními zácpami na Znojemské se zabýváme každý den, ale moc prostoru pro zlepšení není. Nemáme zkrátka další ulici, na kterou bychom část provozu mohli převést. Je to jednoduché: na jedné komunikaci proudilo denně 14 tisíc aut, na druhé proudilo 11 tisíc aut a teď se oba tyto proudy slévají na Znojemské ulici, která na to svou kapacitou nestačí,“ popsal třebíčský starosta a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal.

Pacal prožívá dvojí roli: Kraj Vysočina totiž opravuje most v Hrotovické ulici a zároveň se Pacal coby starosta musí vypořádat s důsledky této opravy pro město Třebíč.



Nejhorší je ranní špička kolem osmé a odpolední po třetí hodině

Světelná tabule na výpadovce z Třebíče na Dukovany řidiče varovala, aby v Třebíči počítali v koloně se zdržením až 60 minut. Realita je však o něco málo lepší.

Redaktor MF DNES dvakrát kolonu ve špičce projížděl, strávil v ní jednou 30 a podruhé 40 minut.

„Je to nepříjemné, ale nestojí to tam naštěstí celý den. Nejhorší je ranní špička kolem osmé a pak odpolední kolem třetí a čtvrté hodiny. Možná tam ještě ve spolupráci s policií uděláme úpravy dopravního režimu, ale zdá se, že i přes potíže je současný stav tím nejrychlejším způsobem, jak tuto část města projet,“ popsal Pacal.

O něco svižnější je průjezd z centra Třebíče směrem na Jaroměřice. Zde totiž mohou řidiči využít k objetí zpomaleného úseku jednosměrnou Sokolskou ulici, na kterou mohou odbočit z Bráfovy třídy u centra Pasáž. Pak ale stejně musí najet na Znojemskou ulici - jiná výpadovka nyní z Třebíče tímto směrem není.

Provoz na křižovatce Nádražní a Janouškova u železničního podjezdu ve špičkách kyvadlově řídí strážníci. Jinak by totiž výpadovku nemohly projet autobusy z terminálu u nádraží.

Policisté už také na příjezdu do Třebíče u Slaviček odkláněli provoz na Číměř a Vladislav, aby auta do kolony zbytečně nenajížděla.

Je lepší chodit pěšky, nabádá řidiče vedení třebíčské radnice

Na Znojemské řídí provoz na několika místech semafory. Jenže nejsou mnoho platné, protože chvílemi je ulice zcela zaplněná vozidly a řidič ani na zelenou nemůže křižovatku projet.

„Ráno jsem projel křižovatku až na třetí zelené světlo. Nadával jsem. Tak jsem na nejbližší možné odbočce ze Znojemské sjel, auto nechal u sokolského stadionu a do centra šel raději pěšky,“ řekl třebíčský řidič Pavel Matula, který denně jezdí od Stříteže do Třebíče po Znojemské ulici do zaměstnání.

Zásobit se trpělivostí a chodit pokud možno pěšky - k tomu vyzývá šoféry i starosta Pacal. „Většina řidičů k problémům na Znojemské přistupuje ohleduplně, zipuje se, pouští se řidiči z vedlejších silnic, mám z toho dobrý pocit. Pokud má ale někdo možnost auto nepoužít a jít pěšky, tak bych to doporučil, protože je to v této fázi asi nejlepší řešení. A je třeba počítat i s tím, že nejhorší situace bude vždy v pondělí a v pátek,“ dodal Pacal.

Přípravné práce na mostě v Hrotovické ulici začaly 3. května. Demolice by měla být zahájena v nejbližších dnech. „Stavba nového mostu by měla skončit letos 31. října, pak se dopravní režim vrátí do normálu,“ sdělila mluvčí kraje Jitka Svatošová.