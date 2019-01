Most v Třebíči je už po 23 letech provozu nebezpečný, zjistili statici

„Vše je směřováno k zahájení oprav ještě v letošním roce. Musí však být splněna podmínka investora, tedy Kraje Vysočina: provedení všech prací za jednu stavební sezonu,“ uvedla mluvčí kraje Jitka Svatošová.



Most byl postaven v roce 1995. Jeho konstrukci tvoří patnáct prefabrikovaných osmnáctimetrových mostních nosníků typu KA-73.

„Aktuálně je potvrzeno poškození nosníků vlivem zatékání, opadávají krycí vrstvy a objevuje se koroze výztuží,“ uvedla Svatošová.

Problematikou chátrání nosníků KA-73 se ve své bakalářské práci zabývala Michalea Válková ze stavební fakulty brněnského VUT. Jednou z doložených typických poruch těchto nosníků bylo zatékání vody do jejich vnitřní dutiny.

„Nosníky byly z výroby vybaveny odvodňovacími otvory, mnohé však byly na stavbě zabetonovány. Voda z nosníků neodtéká a zdržuje se v nich. Tím přitěžuje konstrukci a způsobuje degradaci betonu a korozi výztuže,“ napsala Válková.

Kraj nechá co nejdřív zredukovat počet jízdních pruhů na mostě

Konkrétní příčinu rychlého zchátrání třebíčského mostu pouhých 23 let od jeho zprovoznění zatím odborníci nezveřejnili. „Rozhodně ale budeme chtít tu příčinu znát,“ řekl třebíčský starosta Pavel Pacal, který je současně i náměstkem hejtmana.

Kraj Vysočina coby majitel mostu urychlil projekční přípravy. Už ve čtvrtek byly zahájeny přípravy na první omezení provozu na mostě.

„V první řadě bude preventivně sníženo celkové zatížení mostu snížením počtu jízdních pruhů ze tří na dva,“ popsal hejtman Jiří Běhounek. Tím by se měly odlehčit okraje mostu.

Nejpozději během jednoho měsíce podle Běhounka kraj rozhodne, co bude s mostem dál. Jednou z variant je totiž i to, že oprava letos nezačne, ovšem most bude muset být z bezpečnostních důvodů uzavřen. Projektanti jako jediné bezpečné řešení navrhli rozebrání nosné konstrukce mostu.

„Pozitivní je, že projektová příprava pro stavební povolení je téměř dokončena,“ řekla mluvčí kraje Svatošová s tím, že harmonogram prací by měl být znám už v prvních únorových dnech.

Souběžně má letos Ředitelství silnic a dálnic opravovat protihlukovou stěnu u nemocnice a sjíždějící rampu na Sportovní ulici, která na most navazuje. Práce by v obou případech měly trvat šest měsíců.

O objížďkách frekventovaného uzlu ještě není rozhodnuto

Zatím není jasné, jak budou v případě uzavření silně dopravně zatíženého mostu vedeny objízdné trasy. Situaci komplikuje například i fakt, že poblíž mostu je kromě nemocnice i stanoviště třebíčské záchranné služby.

Špatný stav mostu byl silničářům známý delší dobu, jeho statika se ale v období mezi posledními kontrolami prudce zhoršila.

„Mostu neprospělo současné počasí se střídáním mrazů a oteplení. Nesmíme nechat věci dojít tak daleko jako v případech zřícení Trojské lávky v Praze nebo mostu v italském Janově,“ upozornil Pacal.

Město Třebíč, kraj, silničáři a projektanti mají naplánováno další jednání o opravě mostu na 4. února. Aby silničáři půlroční opravu mostu stihli letos, museli by s ní začít na začátku května, protože pracovní sezona u oprav mostů končí vždy na konci října.

„Před možným zahájením opravy mostu bude muset být bezpodmínečně už dokončena oprava silnice Třebíč - Střítež,“ podotkl Pacal.

Při letošní opravě navazujícího úseku Štěpánovice - Výčapy bude vedena objízdná trasa přes Vacenovice.