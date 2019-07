Ždírec bude s hlukem z hlavního tahu bojovat valem i novou zástavbou

Stížnosti na hluk z čím dál vytíženější silnice se začaly postupně objevovat v diskusích na webových stránkách města i na sociálních sítích.

„Hlukové zatížení od takového tahu je enormní. Asi by bylo rozumné řešení v rámci ochranného pásma této silnice zřídit buď hlukový val, nebo to tam osázet zelení v takové hustotě, aby byla míra hluku přijatelnější,“ napsal například Petr Neuvirt mladší.

Podle posledního sčítání dopravy z roku 2016 projede po silnici I/34 skrz město až sedm tisíc aut denně. Tento údaj se týká Brodské ulice, úseku mezi kruhovým objezdem a světelnou křižovatkou u kina. Zhruba pět tisíc aut denně pak do města přijíždí po téže silnici od Nového Ranska kolem sídliště nových domků.

„Problém s hlukem se tu táhne dlouhá léta. Na hlavním tahu je skutečně čím dál větší provoz a hluk může mnohým lidem vadit. Před několika roky se tu dokonce dělalo hlukové měření, ale údaje se velmi těsně vešly do limitu,“ prozradil ždírecký starosta Bohumír Nikl.

Bez zásahu do soukromého majetku by se to neobešlo

Potíž je v tom, že město ani Ředitelství silnic a dálnic, jež silnici spravuje, lidem pomoci nemohou. Alespoň tedy těm, kteří bydlí podél Brodské ulice v centrální části města. Radnice si to ověřila v uplynulých letech, kdy řešila úpravu rizikové křižovatky u kina.

„Protihlukovou stěnu ani žádný val v těchto místech budovat nelze. Technicky si nedovedu představit, jak by to muselo být řešené. Podél silnice vede chodník a hned za ním mají lidé zahrádky. Bez zásahu do soukromého majetku by se to neobešlo,“ obává se starosta.

Jiná je situace podél silnice od kruhového objezdu na Nové Ransko. Právě tam začaly v posledních letech růst nové domky. Jsou několik desítek metrů od silnice a prostor pro potřebné úpravy tu je.

„Řešení, o kterých uvažujeme, je několik. Jedním je zástavba pozemků podél silnice objekty občanské vybavenosti, jako je hasičská zbrojnice, budova služeb města, kulturní dům. Zastupitelstvo už upravilo územní plán a bude ho dále upravovat tak, aby uvedené objekty mohly být vybudovány,“ vzkázal obyvatelům lokality bývalý starosta a současný radní Jan Martinec.

„Já sám v této části města bydlím, takže vím, že by to opravdu pomohlo. Budovy vhodně protkané zelení a protihlukovým valem dopravní ruch ze silnice odstíní,“ souhlasí s takovým řešením i Bohumír Nikl.

Hasičská zbrojnice začne růst příští rok, val bude její součástí

Ten dodal, že město právě tímto směrem postupuje. Jednak schváleným územním plánem, zároveň se snaží vykupovat v této oblasti potřebné pozemky. „V současné době jich už máme zhruba osmdesát procent,“ pravil Nikl.

Jako první ze všech budov by měla začít růst nová hasičská zbrojnice. Její výstavbu chce město zahájit už v příštím roce. Později mají následovat i další objekty. Jako druhá přijde na řadu zřejmě budova Služeb města.

„Na stavbu hasičské zbrojnice už máme stavební povolení. Zároveň máme objednanou studii budovy Služeb města,“ potvrdil Jan Martinec.

Podle starosty Nikla má být protihlukový val součástí všech zdejších staveb. Město ho zřídí samo na svých pozemcích, ani nebude potřeba součinnost Ředitelství silnic a dálnic. „Ani nepočítáme s tím, že bychom s ŘSD o této věci jednali,“ podotkl starosta.

Budování obchvatu komplikují chráněné krajinné oblasti

Ulevit od dopravy by Ždírci nad Doubravou mohl obchvat. O něm už se hovoří desítky let. Nikdy se však nedostal mezi reálně zamýšlené investice. Před deseti lety navíc vypadl ze záměru přestavby silnice I/37 od Hradce Králové na Žďár nad Sázavou, jehož měl být původně součástí.

Jeho vybudování navíc silně komplikují chráněné krajinné oblasti, jež Ždírec obepínají ze všech stran. Na západě a severu města začínají Železné hory, na jihu, východě a severu Žďárské vrchy.