Obyvatelé části Brodu sepsali petici kvůli příliš hlučné železnici

„V domech rezonují podlahy, v omítkách se objevují praskliny, při projíždění vlaků není slyšet televize ani se lidé neslyší navzájem,“ píší autoři v petici adresované nejprve na havlíčkobrodskou radnici.



Problém se týká lokality podél Humpolecké ulice. Dvoukolejná trať tu prochází hustou zástavbou. Rodinné domy jsou po obou stranách tratě a některé od kolejí dělí jen pár metrů. Největší zátěž zažívají lidé v ulicích Humpolecká, Švermova, Dvořácká, Tomanova, Čechova, ale i dalších.

Jedním z těch, kdo zde má dům a na sepsání petice se podílel, je primář patologie havlíčkobrodské nemocnice Roman Boháč. „Problém je zejména v nočních hodinách a v nákladní dopravě. Po starých kolejích drnčí a bubnují staré soupravy čítající na desítky vagonů,“ tvrdí Boháč.

Radnice se samotnou peticí mnoho nenadělá

Motivem pro sepsání petice byla i stavba protihlukových zdí podél železnice do Okrouhlice. Tu Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v uplynulých dvou letech modernizovala. Položila nové koleje a u každého domu, který u trati stojí, postavila stěnu. Dohromady se jedná o devět úseků a jeden a půl kilometru zdí. Jenže podél Humpolecké nic.

„Masivní stavba protihlukových zdí jen o kousek dál byla pro autory petice bezesporu inspirací. A já se jim nedivím, vlaky zde hlučné opravdu jsou. Bohužel, při modernizaci úseku nebyly stěny ve více zastavěné části Brodu stavěny. Vedení města je pro tuto investici,“ podpořil obyvatele brodský místostarosta Libor Honzárek.

Se samotnou peticí ale radnice mnoho nenadělá. Honzárek pouze slíbil, že ji - doplněnou o podpůrné stanovisko vedení města - předá na kompetentní místa. Pokud by totiž někdo měl protihlukovou stěnu stavět, byla by to Správa železniční dopravní cesty, jíž trať a pozemky podél ní patří.

Hlukové limity mají ještě rezervu, vysvětluje SŽDC

Jenže z vyjádření mluvčího SŽDC Marka Illiaše neplyne nic konkrétního v tom smyslu, že by zde měly protihlukové stěny vyrůst. Naopak, mluvčí argumentuje výsledky hlukového měření, které v lokalitě provedla krajská hygienická stanice v prosinci.

„Kontroly proběhly na ulicích 5. května, Jihlavská a Švermova. Na všech místech byly prokazatelně dodrženy hygienické limity hluku. Nejmenší rozdíl mezi naměřenou hodnotou a hygienickým limitem je tři decibely, což znamená dvojnásobnou rezervu pro navýšení železničního provozu,“ konstatoval Marek Illiaš.

S tím ovšem autoři petice nesouhlasí. Upozorňují, že hluk nebyl měřen ve všech dotčených ulicích a v těch nejexponovanějších místech poblíž trati. A rovněž rozporují metodiku výpočtu. „Měření probíhá průměrem a nebere v potaz absolutní hodnoty hlukové zátěže v daný okamžik,“ vysvětluje Roman Boháč.

Zarážející je pro obyvatele Havlíčkova Brodu rovněž postup SŽDC v souvislosti s modernizací tratě do Okrouhlice. Kde jsou nyní nové a méně hlučné koleje, stojí protihlukové stěny. A to třeba jen kvůli jedinému domu, jako je tomu například v sousedním Chlístově. Naopak kde zůstaly koleje původní a hlučnější, žádná zeď není.

„Zajímalo by nás, zda v místech s jedním či dvěma domy, kde vyrostly protihlukové stěny, byla hluková měření prováděna a s jakým výsledkem. Proč se jinde protihluková opatření realizují, ale u nás v takto exponované obydlené oblasti ne?“ dotazuje se Boháč.

Stavebníci se museli zavázali, že strpí provoz na železnici

Železniční trať z Havlíčkova Brodu na Prahu byla zprovozněna již koncem 19. století. Domy se kolem ní začaly stavět až později. Výstavba v ochranném pásmu dráhy proto musela dostat výjimku. Stavebníci se zavázali, že jsou si vědomi a strpí negativní účinky provozu na železnici.

Ovšem podle Romana Boháče má vše svůj vývoj a období konce 19. století nelze s dnešní dobou srovnávat. „Tehdy jezdilo sotva pár parních lokomotiv za den. Od té doby objem osobní i nákladní dopravy rapidně vzrostl,“ podotýká.

„Velké procento domů majících dnes protihlukové bariéry bylo postaveno později, než byla zprovozněna železnice,“ namítá Boháč.

Správa železniční dopravní cesty chystá velkou rekonstrukci celého traťového uzlu Havlíčkův Brod. Ta je plánována na roky 2020 až 2022 a měla by přijít na 1,8 miliardy korun.

Důvodem je, mimo jiné, i předpokládané zvýšení provozu v budoucnu. Projektová dokumentace počítá s tím, že by v roce 2030 přes Havlíčkův Brod jezdilo až 200 vlaků denně, z toho 133 v době mezi šestou a dvaadvacátou hodinou. Dnes jich je něco přes 120.

Traťový uzel jako takový ovšem nesahá až na Humpoleckou ulici, končí u viaduktu přes ulici Lidickou.