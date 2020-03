Začal nejistým krokem na jeviště, pak z něj byl prezident Herecké asociace

9:24 , aktualizováno 9:24

Spoluzakladatel Herecké asociace Jan Teplý, jemuž je věnován další díl k 80. výročí Horáckého divadla, nastoupil do jihlavského angažmá v první polovině padesátých let. Tehdy mu bylo třiadvacet. Na Vysočině si zahrál třeba Emila ve Slaměném klobouku, režisér Karel Nováček jej obsadil i do Tylovy Paličovy dcery.