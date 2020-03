Herečku a hlasatelku Moučkovou režim za kritiku sovětské okupace odstavil

V Jihlavě se narodili na začátku minulého století i její rodiče, kteří se seznámili na jednom cyklistickém výletě v okolí Jihlavy.



Otec se jmenoval Vilém Nový a patřil mezi zakládající členy KSČ na Vysočině. Z protektorátu odešel do emigrace, působil v české redakci BBC v Londýně. Matka Kamily Moučkové, Milada Nová, byla v roce 1941 zatčena a poslána do koncentračního tábora Ravensbrück, odkud se po válce vrátila na Vysočinu.

Dědečkem Kamily Moučkové z matčiny strany byl Jan Laštovička, někdejší ředitel jihlavské nemocenské pojišťovny.

Budoucí herečka a moderátorka, jíž patří další část seriálu k 80. výročí Horáckého divadla, studovala v rodném městě na osmiletém gymnáziu. Za války žila nějaký čas v Polné, kde hrála ochotnicky divadlo. Tam zažila i osvobození v roce 1945. Viděla i řadu německých zajatců, po nichž lidé házeli kameny a shnilé brambory.

„Ve městě se objevili Rusové, střílelo se... Nikdo z nás netušil, že na faře u kostela byli schovaní němečtí vojáci,“ vzpomíná Moučková v knize Nejsem žádná lvice.

„Že se Rusové znovu objeví s jiným úmyslem, nikdo netušil“

V Polné taky viděla prvního mrtvého člověka ve svém životě - při jízdě na motorce zastřeleného ruského vojáka. Na polenské faře rovněž pomáhala ošetřovat zraněné ruské vojáky.

„Že se za dvacet tři let Rusové objeví znovu, ale s docela jiným úmyslem, netušil nikdo z nás,“ řekla.

V hereckých začátcích jí po válce pomohl herec Ota Sklenčka. Chtěla studovat konzervatoř, na zkoušky ji připravoval bard Národního divadla Rudolf Deyl starší.

Nakonec šla ale místo studií rovnou hrát, nejprve do Teplic. V roce 1946 přijala angažmá v Horáckém divadle a šla z role do role. Tehdy patřil mezi hvězdy jihlavského souboru Miloš Willig, jehož znají televizní pamětníci hlavně ze seriálu 30 případů majora Zemana. V něm dostal roli plukovníka Kaliny.



„Do Miloše jsem se zamilovala,“ zavzpomínala Kamila Moučková. Jezdili spolu po válce autobusem na četné divadelní zájezdy i na brigády. Večer chodili na procházky k Jihlávce.

Vzali se. Během angažmá v Horáckém divadle čekala mladá herečka svoje první dítě a role později už jen dohrávala. Porodila v jihlavské nemocnici v květnu 1948.

Zapojila se do protiokupačního vysílání, z televize musela odejít

V době, kdy chodila s kočárkem po městě, došlo v divadle ke změnám. „Nastala situace, kdy se velká část souboru stěhovala do Prahy do nynějšího Divadla pod Palmovkou. Z Jihlavy zmizel grunt souboru, který tvořili Jan Skopeček, Věra Tichánková, Miloš Willig a další,“ popsala v knize Kamila Moučková.

V čem hrála v Jihlavě V září roku 1946 měla v Horáckém divadle premiéru pohádka Hrátky s čertem, kde si Kamila Moučková (tehdy ještě s příjmením Nová) zahrála anděla Theofila. Velké role dostala v témže roce v Ostrovského Lese či v inscenaci Křídový kruh. Se svým mužem Milošem Willigem si zahráli ve hře se zpěvy Nevděk světem vládne či v představení Zdeňka Bláhy Hodí se žít? V Zeyerově Radúzovi a Mahuleně, kde hrál Miloš Willig titulní roli, měla jednu z menších úloh. Následně byla obsazena do hry Hrdina západu. Komtesu ztvárnila v inscenaci Casanova.

Sama ještě nějaký čas v Jihlavě s dcerou žila, když už její muž hrál v Praze. Brzy se za ním přestěhovala. V hlavním městě už pak začala pracovat jako hlasatelka nejprve v rozhlase, pak i v televizi.

V roce 1968 se zapojila do protiokupačního vysílání. Později dostala z televize výpověď a režim ji odstavil. Jako jedna z prvních podepsala Chartu 77 a pomáhala jejímu šíření. Až do roku 1989 pracovala jako kantýnská, prodavačka, podomácku vyráběla igelitové pytlíky. Do televize se vrátila až po roce 1989.

Kamila Moučková se v roce 1946 minula v Horáckém divadle s hercem Jaroslavem Moučkou, který její jihlavskou rodinu znal. Když on v Jihlavě končil, ona tam na jevišti začínala. Ale nebyli příbuzní. Budoucí hlasatelka toto příjmení získala v roce 1949 - ve svém druhém manželství s lékařem Josefem Moučkou.

Loni vyšel knižní rozhovor Kamily Moučkové s moderátorkou Světlanou Witowskou, v němž se ohlíží za svým dosavadním životem.