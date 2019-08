Historický šerm, youtubering, 3D tisk. Domy dětí lákají na nové kroužky

„Sestavu kroužků se snažíme každý rok obměňovat - vždy podle toho, co je u dětí zrovna populární. A je pravda, že některé hodně žádané už jsou v současné chvíli naplněné. Velký zájem je například o jízdu na inline bruslích,“ nastínil Miloš Kejklíček, ředitel havlíčkobrodského AZ centra.



Stálicí je podle něj také florbal. „Kromě pohybových aktivit je u nás hodně zájemců také o hru na hudební nástroje, hlavně o kytaru. Nově zařazujeme i hru na elektrickou kytaru a ukulele,“ přiblížil Kejklíček.

Přidat další kurz museli i v oblasti elektrotechniky, která je velmi populární.

„Většina těch, kteří do kroužku chodí, pak chce pokračovat dál, takže jsme jim vyšli vstříc. Začínali jsme na dvou kroužcích, nyní máme už čtyři. Je to takové naše specifikum, nevím, že by jinde takové kurzy měli - chodí k nám odborníci z místní firmy, takže se jedná o opravdu kvalitní kroužek,“ dodal Kejklíček.

Mladé láká pohyb a adrenalin, roste počet zájemců o parkur

Parkur, překonávání překážek, při němž jsou využívány přirozené pohyby jako běh, skákání nebo lezení, se těší velké oblibě už několik let. Jeho popularitu potvrzuje také Libor Fišar, ředitel pelhřimovského domu dětí.

„O parkur je zájem velký. Vždy se ale snažíme, aby se dostalo na všechny. Pokud by byl počet přihlášených vysoký, otevřeli bychom zřejmě ještě další kroužek,“ uvedl Fišar s tím, že podobné je to například u mažoretek.

„Kvůli zájmu dětí jsme zařadili i v současné době hodně známý youtubering neboli videotvorbu, plánujeme rozjet také robotiku,“ popsal Libor Fišar.



Byť se trendy u zájmových útvarů obměňují a na scénu se tak dostávají i zcela nové kurzy, některé aktivity si svoji oblibu drží dlouhodobě. „Samozřejmě teď i u nás frčí hlavně parkur, street dance, ale i nadále jsou populární taky klasické sporty, jako je třeba stolní tenis,“ podotkl Luboš Straka, ředitel Active - střediska volného času ve Žďáře nad Sázavou, které každoročně ve svých kroužcích přivítá zhruba dva tisíce dětí a další stovky dospělých.

Pohybové aktivity podle jeho slov děti táhnou - zájem je o tanec, všeobecné sportovní přípravky i o sporty jednotlivě.

Dnes je tolik možností, že děti nevědí, co dřív. A rodiče platí...

Výpis všech zájmových útvarů žďárského střediska je zveřejněn na webu organizace, přihlašování však bude spuštěno až 1. září. Stejně jako u většiny ostatních domů dětí a mládeže ve větších městech bude probíhat přes internet.

Kromě zmiňovaných aktuálních hitů a sportovních kroužků nechybí ve Žďáře ani tvořivé dílny všeho druhu, hra na hudební nástroje, myslivost, rybaření, turistika, počítače, modelářství, astronomie, rétorika, vaření, matematika i zdravotnictví.



Obliba nejrůznějších aktivit u dětí se však nemění jen postupem let, ale často i během roku. Své o tom vědí někteří rodiče.

„Dcera se nadchla do tancování, přihlásili jsme ji proto do kroužku, jenže mezitím ji kamarádka stihla nalákat na florbal. Do toho kytara a nově si vymyslela parkur. Když si člověk uvědomí, že jeden kroužek vyjde na tisícovku, plus nějaké vybavení, není to za zábavu malá částka. Děti mají dnes tolik možností, z čeho vybírat, že nevědí, co dřív,“ míní Iveta Sobotková ze Žďáru nad Sázavou.

V Třebíči se učí kouzlit podle Harryho Pottera i se stát modelem

Bohatou nabídkou kroužků disponuje také dům dětí a mládeže v Třebíči. Ani tam nechybí „klasika“ i novinky. Mezi ty patří třeba historický šerm, klub mini fotomodelů a fotomodelek nebo kroužek Svět Harryho Pottera plný kouzel.

„Vždy se snažíme sledovat, co je v kurzu. Reagujeme na návrhy rodičů, vnímáme názory dětí a samozřejmě jsme otevření i nápadům vedoucích,“ nechala se slyšet Jarmila Pavlíčková, ředitelka Domu dětí a mládeže Třebíč. Na pomyslném žebříčku popularity se podle ní drží vysoko třeba keramika a taneční kroužky, plno už má nyní i horolezectví.



„Naše zkušenost je ale taková, že se obliba jednotlivých aktivit různě mění - není to zas tak dávno, co byl stolní tenis stranou zájmu, ale poslední dva tři roky si získal zase oblibu. Svoji roli také hrají vedoucí, kteří mnohdy dokážou přitáhnout k určité aktivitě spoustu dětí,“ dodala Pavlíčková.

Sledování trendů nezanedbávají ani v Jihlavě. Tamní dům dětí rok co rok poskytuje smysluplné využití volného času zhruba sedmnácti stovkám klientů.

A co u nich vede? „V dnešní době nejvíce,frčí‘ výtvarné kroužky, děvčata ráda tančí, a to taneční styly všeho druhu, a chlapci se naopak hodně zajímají o techniku. Nově budeme mít letos například 3D tisk,“ vyjmenoval Viliband Prokop, ředitel jihlavského domu dětí a mládeže.

Jako novinku z více než stovky kroužků ještě připomněl bubnování a také možnost hraní ve vznikající hudební kapele.