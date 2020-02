Letní tábory se začínají plnit, některé jsou obsazené během pár minut

„Poučili jsme se z předchozího roku, kdy jsme se o tábor pro dceru začali zajímat relativně pozdě a pak jsme nic nesehnali. Letos jsme to nepodcenili a máme už domluvené tři příměstské tábory,“ přiblížila maminka osmileté Kláry z Jihlavy.

Dva měsíce letních prázdnin těší hlavně školáky. Méně již rodiče, kteří musí řešit, kam děti na toto období umístí. Málokdo z rodičů si totiž může vzít dva měsíce dovolené a ne všichni prarodiče mohou či chtějí děti hlídat.

Organizátoři potvrzují, že zájem o umístění dětí na tábory je skutečně enormní.

„Zájem je opravdu čím dál vyšší. Jednotlivé termíny se rozebírají rychleji než v jiných letech. Dříve jsme po vypsání termínů čekali třeba měsíc, než se nám tábory obsadily. V letošním roce jsme měli některé běhy obsazené už během dvou dnů. Navíc lidé stále volají, zda se nám nějaké místo náhodou neuvolnilo,“ popsal ředitel Domu dětí a mládeže Jihlava (DDM) Vilibald Prokop.

Příměstské tábory jsou pro mladší děti, starší jezdí na pobyt

V tomto roce jihlavský DDM vypisoval patnáct běhů táborů. Z toho sedm příměstských a osm pobytových. Až na několik výjimek jsou již všechny obsazené.

„Tábory jsou se všeobecným zaměřením, ale máme i několik sportovních - například plavecký. Zájem byl napříč všemi žánry,“ dodal Prokop s tím, že v loňském roce zorganizovali tábory, které navštívilo na 800 dětí.

Jak zároveň potvrdil, v posledních letech se čím dál větší pozornosti těší tábory příměstské, tedy takové, kdy se děti odpoledne a na noc vrací domů k rodičům a ráno - podobně jako do školy - odcházejí za organizovanou táborovou činností. Témata táborových her jsou různá, od sportovních přes výtvarné, dobrodružné až po přírodovědné či kuchařské.

„Na příměstské tábory chodí spíše mladší děti, které si chtějí vyzkoušet táborovou činnost, ale ještě si netroufnou opustit na delší čas rodiče. Na pobytové tábory jezdí starší děti, které už se nebojí osamostatnit,“ připomněl ředitel Prokop.

Až na několik výjimek je plně obsazena například i většina příměstských táborů, které pořádá Dům dětí a mládeže Třebíč. Zbývá už jenom několik posledních volných míst.

Souboj nervů, s tabletem v ruce je připraven každý člen rodiny

Jeden z největších zájmů bývá tradičně o příměstský tábor, jejž pořádá ve svém atraktivním prostředí jihlavská zoologická zahrada. A to dokonce takový, že v minulosti při online rezervaci zájemci přetížili server a ten zkolaboval.

„To už se teď nestává. Vše máme zabezpečeno,“ poznamenal mluvčí zoologické zahrady Martin Maláč.



I letos je kapacita míst tohoto příměstského tábora omezená. Pro přijetí bude rozhodovat čas rezervace v elektronickém přihlašovacím systému.

„Posledně jsme to měli vymyšlené tak, že každý člen rodiny měl počítač, mobil či tablet a snažili jsme v daný okamžik o registraci. Naštěstí nám to vyšlo, ale byly to nervy,“ směje se jedna z maminek, jejíž dcera loni tábor v zoo navštěvovala.

Letos zoologická zahrada vypsala šest turnusů. Téma je Planeta Země.

„Bohužel naše kapacita je daná a neumožňuje nám počet turnusů navýšit. Nemáme ani tolik zaměstnanců, kteří by mohli tábor vést. Pokud bychom měli uspokojit každého, kdo by na náš příměstský tábor chtěl chodit, museli bychom počet turnusů zdvojnásobit,“ podotkl mluvčí zoologické zahrady Martin Maláč.

Podle Jana Burdy, předsedy Rady dětí a mládeže kraje Vysočina mají rodiče posledních několik týdnů pro výběr kvalitního tábora. „Jsou tábory, kde ještě není kapacita vyčerpaná. Krizová doba, kdy už nebude z čeho vybírat, nastane v březnu,“ řekl Burda.