Po stopách Sherlocka či hledání skřítků. Děti táhnou ven prázdninové hry

Hned na dvě trasy plné hádanek a aktivit pro malé i starší účastníky lákají pracovníci Domu dětí a mládeže (DDM) Jihlava. Méně náročná verze se zábavným programem, která vede přístupnějším terénem a měří kolem pěti kilometrů, je na téma známého filmu Doba ledová. Hodí se spíš pro rodiny s menšími potomky. Druhá varianta se složitějšími úkoly jde po stopách slavného detektiva Sherlocka Holmese.



Zájemci si po přihlášení na webu DDM stáhnou podklady ke hře do počítače či telefonu, mohou je i vytisknout. Po cestě získávají indicie k šifře, potřebné pro otevření souboru na internetu se závěrečnou částí příběhu. Úkoly vycházejí z toho, co hráči na trase potkají.

„Prosíme všechny účastníky, aby po přihlášení nepřeposílali pokyny ke hře dalším účastníkům, vytváříme si totiž statistiku zájmu o naši akci a v případě větší odezvy bychom podobné aktivity pořádali pravidelně,“ vysvětlil ředitel jihlavského DDM Vilibald Prokop.

A akce podle všeho populární je. Hned po startu hry se do ní začaly přihlašovat stovky lidí.

Úkolem dětí ve Žďáře je najít 12 stanovišť

Velký zájem veřejnosti vzbudila také hra Poztrácení skřítci, kterou o víkendu spustila žďárská příspěvková organizace Active - středisko volného času.

„Úkolem dětí je najít podle mapky celkem dvanáct stanovišť rozmístěných po městě, na kterých musejí splnit úkoly. Do hrací karty pak na základě toho doplní jména a barvy jednotlivých skřítků. Ti se totiž poztráceli a za pomoci výsledné tajenky je třeba je všechny přivést zpátky do domácností,“ nastínila základní osu příběhu Zdenka Volavá z Activu, která za nápadem stojí.

Inspirací pro ni byly obdobné „hledačky“ v jiných městech, jež mají za cíl i během dnešní doby s omezenými možnostmi zábavy děti aktivizovat a vylákat ven.

Hrací karty s mapou si zájemci mohou vyzvednout v sídle Activu v ulici Dolní 3 ve speciální schránce, případně si je vytisknout z webu.

„Zájem veřejnosti je nečekaně velký. O víkendu každý den ubylo kolem stovky karet, což nás moc těší. Pokud by ve schránce chyběly, mohou lidé zavolat na uvedený kontakt a my je doplníme,“ dodala Volavá s tím, že „hledačka“ končí 7. února.

Pro účastníky by také mělo být samozřejmostí dodržování všech aktuálních vládních nařízení.

Pátrání v údolí s křížovkou i focení s plyšákem

I v Třebíči si mohou zájemci jarní prázdniny zpestřit soutěží. Její účastníci mají za cíl zjistit slovo, které organizátoři akce vymysleli. Aby se k němu hráči dobrali, musejí s obkreslenou křížovkou vyrazit do Libušina údolí. Tam naleznou úkoly, díky nimž vyluští tajenku, jež je zároveň heslem k mapě. Teprve tato mapa je dovede k místům s nápovědami, prostřednictvím nichž se lze dopracovat k hledanému slovu.

Zajímavý způsob, jak vytáhnout děti o jarním volnu do terénu, vymysleli i ve velkomeziříčském středisku volného času Dóza. Maskot zařízení, plyšák Fifinka, je nafocený na patnácti místech ve městě. Děti mají za úkol tyto lokality podle snímků nejen rozpoznat, ale také na ně do 7. února zavítat. Na daném místě se musí vyfotit se svojí oblíbenou plyšovou hračkou.

Na majitele, znalce i milovníky psů se v průběhu jarních prázdnin zaměřili v Polné, v tamním středisku volného času Tempo. Podle speciální mapy mohou zájemci, ať již s čtyřnohým kamarádem, či bez něj, vyrazit na vycházku Polnou.

Na vyznačeným místech najdou vyobrazené zástupce třiceti psích plemen, z nichž by jich měli co nejvíce poznat a do 5. února zapsat do soutěžní karty. Ta je k dispozici, stejně jako mapa, v obálce na dveřích Tempa. Hraje se o knížky s psí tematikou i laskominy pro psy.

Stálicí v oblíbených „karanténních činnostech“, které si však školáci a jejich rodiče musí zorganizovat sami, zůstávají venkovní sportovní aktivity.

Na některých mělčích rybnících lze bruslit a zatím se stále ještě dá vyrazit i na běžky, například na oblíbený Koukalův okruh u Žďáru nad Sázavou. Stopy jsou tu ale již zledovatělé a velice rychlé, lepší volbou tak může být jízda po rozlehlých sněhových pláních. Řada stop je stále udržovaná a dobře sjízdná i na Novoměstsku.