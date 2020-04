Rodiče si od dětí nemusejí odpočinout ani v létě, tábory jsou nejisté

„My samozřejmě stále doufáme v to, že se situace zlepší a tábory se budou moci uskutečnit. Připravujeme se ale také na další varianty. Pokud by se ovšem nesměly konat vůbec, naše ztráty se mohou vyšplhat až ke dvěma milionům korun,“ řekl Vilibald Prokop, ředitel jihlavského domu dětí a mládeže.

Toto volnočasové zařízení každoročně zajišťuje vícedenní letní pobyty i příměstské tábory pro přibližně patnáct set dětí, své základny rovněž pronajímá pro pořádání táborů i dalším organizacím.

Pro letošní prázdniny už má jihlavský DDM ze zhruba devadesáti procent plno, zbývá posledních pár volných míst. Ostatně velký zájem táborníků registruje zařízení každý rok.

„Za současné situace se na nás někteří rodiče samozřejmě obracejí, ptají se, jak to bude. Jsme se všemi v kontaktu přes e-mail a připraveni informovat je o jakékoli změně, která by případně nastala,“ uvedl Vilibald Prokop.



Rodiče o tábory jeví obrovský zájem, nebudou mít dovolenou

Ztráty kolem osmi set tisíc korun očekává v případě, že by se letní tábory nemohly uskutečnit, žďárská příspěvková organizace Active - středisko volného času.

„Někteří rodiče děti dál normálně přihlašují i nyní, jiní zase chtějí pobyt zrušit nebo se zajímají o to, jak se bude vše řešit. My ale prozatím konečné stanovisko vlády neznáme, stav se mění každým dnem,“ popsal ředitel Activu Luboš Straka.

Pokud se letní tábory budou moci nakonec uskutečnit, bude o ně dle jeho slov velký zájem.

„Spousta rodičů vyčerpá dovolenou během nynějšího uzavření škol a na léto bude potřebovat pro děti hlídání. Osobně se však obávám, že minimálně vícedenní pobyty povoleny nebudou a o těch zahraničních, které my taky pořádáme, ani nemluvím. Velmi rád bych se ale mýlil,“ konstatoval Straka.

V případě, že by se omezení týkalo pouze vícedenních táborů pro větší množství dětí, je podle něj středisko připraveno ve Žďáře navýšit počet příměstských táborů - a klidně jimi pokrýt celé letní prázdniny.

„Prostory i pracovníky na to máme,“ dodal ředitel Activu.



Srdíčko spustilo přihlašování tento týden. Věří, že bude lépe

Příměstské tábory ve Žďáře nabízí rodičům pravidelně například také Rodinné centrum (RC) Srdíčko. I letos pořádá dva týdenní turnusy pro školáky mezi sedmi a dvanácti lety a jeden příměstský minitábor pro děti od tří do šesti let. Přihlašování centrum spustilo tento týden ve středu.

„Uvidíme, zda zájem nějak ovlivní současná situace. V minulosti jsme neměli problém turnusy naplnit. Zatím jsme optimisté a věříme, že koncem července a v srpnu, kdy se naše tábory mají odehrát, už bude vše klidnější a děti se budou moci zúčastnit,“ uvedla Jana Kamarádová z RC Srdíčko.

Netápou však jen organizátoři prázdninových pobytů, ale i rodiče táborníků. Ti nyní nevědí, zda mohou se zajištěním péče o děti počítat.

„Tábory jsme zamlouvali začátkem února. Máme už i zaplacené zálohy. Pokud by se nekonaly, nevím, kam dceru dám. Dovolené tolik nemáme a možnosti hlídání jen omezené,“ popsala Jaroslava z Pelhřimova, matka osmileté dcery.

Mnozí už uhradili zálohy, doplácet pobyt ale zatím nemusí

Příměstské i pobytové tábory pro přibližně pět stovek dětí pořádá rok co rok středisko volného času AZ centrum Havlíčkův Brod. Také tam už mají z velké části plno.

„Zálohy již rodiče mají zaplacené, ale vzhledem k tomu, co se nyní děje, jsme prozatím odložili termín pro doplacení zbývající částky, která měla být původně uhrazena do konce března. Stejně jako ostatní i my vyčkáváme, jak to s konáním táborů letos bude,“ konstatoval Miloš Kejklíček, ředitel AZ centra.