Policie odložila případ kněze podezřelého ze zneužívání, skutek je promlčen

O odložení případu dnes informoval v tiskové zprávě mluvčí českobudějovického biskupství Miroslav Bína. Policie letos mimo jiné prověřovala i možnou nečinnost biskupů Jiřího Paďoura a Vlastimila Kročila. Kriminalisté však nepotvrdili ani pochybení hodnostářů.

Váňa uvedl, že „s ohledem na to, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by měly vliv na běh promlčecí doby, dospěl policejní orgán k závěru, že promlčení by v tomto konkrétním případě nastalo v průběhu roku 2002.“

Vyšetřování prověřovalo, zda se kněz dopustil v období mezi lety 1991 až 1999 trestného činu pohlavního zneužívání dvou žen.

„Ze strany podezřelého nešlo vůči poškozeným ženám o jednání násilné. Podezřelý však vůči nim zneužil jejich závislosti na něm, jako na všeobecně respektované osobě, která ve svém postavení s přihlédnutím ke kněžskému stavu požívala jejich důvěru,“ uvedl Váňa.

Kněz sloužil v pelhřimovské farnosti. Kročil už dříve uvedl, že případem se církev zabývala tři roky. Kvůli policejnímu vyšetřování události biskupství postavilo dotyčného kněze mimo službu.

„Na tom se zatím nic nemění a je věcí interního církevního postupu o jeho další budoucnosti jednat,“ řekl ČTK Bína.