Církev tajila důkazy o sexuálním zneužívání. Hlaste je policii, říká Duka

„Vždycky mě svlékl a pak se mnou měl pohlavní styk. Bylo to násilné, ten člověk byl sexem posedlý. Často mě kousal do prsou, bolelo to, kolikrát jsem nemohla ani chodit,“ řekla reportérům Seznamu žena jménem Hana, která byla od 15 let sexuálně zneužívána českobudějovickým knězem.

Kněze, který dívky údajně zneužíval, církev přeřadila do jiného města. „Můžu vás ujistit, že jsem neměl žádný sexuální poměr s nikým. Jsou to lži. Jsem naprosto čistý. Převeleli mě na základě udání jedné dívenky, která něco tvrdila. Ona ve mně cítila prvek otce. Nevím, co tím sledují,“ řekl ke svému obvinění bývalý českobudějovický kněz.

Nejvyšší církevní hodnostář v Česku, Dominik Duka, případy sexuálního zneužívání zlehčuje. „Je to ve skutečnosti hysterie. Nejsou to jen duchovní, není to jedno procento, ale pět promile,“ sdělil k případům údajného sexuálního zneužívání Duka. Duka v minulosti redakci iDNES.cz tvrdil, že se nejedná pouze o separovaný problém církve. Více se vyjadřovat nechtěl a žádost o rozhovor odmítl.

Po deseti letech se církev omluvila

Hana se v roce 2009 obrátila o pomoc na českobudějovického biskupa. Nic se však nedělo. Po deseti letech se jí církev za čekání omluvila. Z emailových konverzací, které měli reportéři k dispozici vyplynulo, že o celém problému nejvyšší církevní kruhy celou dobu věděli. „Církev nám říkala, že se to nesmí medializovat, protože by lidé viděli církev ve špatném světle. Byly jsme poslušné ovečky, ani nás nenapadlo, že bychom mohly jít na policii,“ sdělila Hana.



Hanu začal kněz zneužívat, když jí bylo 15 let. Po mši jí řekl, že se půjdou společně pomodlit růženec. „S radostí jsem na tu faru šla. Modlili jsme se, on mě ke konci začal hladit po celém těle. Pak mě začal osahávat, říkal, že Bůh krásně stvořil ženu. Hrozně jsem se styděla, sama jsem tomu nevěřila,“ svěřila se Hana.

„Nevěděla jsem, co se mnou dělá, neznala jsem vzrušení, cítila jsem jen bolest. Říkal, že jsme takto chválili Boha,“ řekla Hana s tím, že se to opakovalo. Za pár let se svěřila kamarádce, která její tvrzení nakonec zpochybnila s tím, jak vůbec něco takového může o faráři říct.

Kněz tvrdil, že sexem chválili Boha

Hana se rovněž svěřila, že jela na křesťanský zájezd do Itálie, a přítel českobudějovického kněze ji znásilnil. „Znásilnil mě zezadu, zrovna jsem spala, když se to stalo. Svěřila jsem se poté tomu knězi, který mě léta zneužíval - říkal, že se mám uklidit a že musím pochopit, že jeho přítel je vdovcem a potřebuje pohlazení,“ vypověděla.

Po návratu domů Hana knězi řekla, že už k němu nepřijde, protože je to špatné. „On mi řekl, že jsem to vůbec nepochopila, že jsme jenom chválili Boha.“



Kromě Hany se svěřily i jiné ženy. „V průběhu zpovědi mě hladil na vnitřní straně stehen.“ „V patnácti letech mě na veřejné křesťanské akci začal osahávat na zadku.“ „V deseti letech se mi snažil dát svůj jazyk do pusy,“ vypověděly proti onomu českobudějovickému knězi.

Jeden kněz to ví na jednoho, další zase na druhého

„Všechny případy, o kterých jsme věděli, byly předány Policii České republiky. Pokud jsou to dospělé osoby, tak my s nimi nepřijdeme do styku, protože ty jednají samy. My nemáme ani soudy, ani policii. Naše církevní soudy pouze řeší disciplinární otázky, nikoliv kriminální přestupky. Ty se potom předávají soudu,“ řekl kardinál Duka pro TV Seznam.



„Mezi našimi řadami se najdou lidé, kteří neplní své povinnosti. Tak je tomu ale v celé společnosti. Ale katolická církev není organizace, která by byla hlavním problematickým členem této společnosti,“ vyjádřil se kardinál.

Současný českobudějovický biskup Vladimír Kročil začal situaci řešit až na podnět Vatikánu, kam Hana zaslala svou výpověď. Vatikán nařídil celou situaci prošetřit.

Kročil a Duka se po odvysílání reportáže všem obětem omluvili s tím, že se na ně oběti mohou obrátit a situaci řešit trestněprávní rovinou. „My, biskupové ČR vyjadřujeme lítost a otřesení nad případy sexuálního zneužívání, které se vyskytují u nás i ve světě. Zároveň je třeba říci, že věci se začnou hýbat až po podání silného, otevřeného a věrohodného svědectví poškozené osoby, nejen do médií, ale především Policii ČR a církevním nadřízeným,“ píše se v Dukově prohlášení zaslané médiím. „Závěrem chceme poděkovat redaktorům Seznam Zprávy - Sabině Slonkové a Jiřímu Kubíkovi za jejich práci, kde poukázali na neúměrně dlouhé prošetřování selhání kněze V. Z.“

„Církev ještě neprozřela, nepochopili, co jim papež František říká. Bojí se toho, že svědectví na biskupství už mají spoustu let a jediné, co dělali, že přesunuli kněze na jinou farnost. Jeden kněz to ví na jednoho, další kněz na druhého. Je to začarovaný kruh,“ zakončila Hana.