V anketě si lidé v Ledči přáli bazén. Teď se podívají, jak bude vypadat

Když se vedení města před dvěma roky v anketě mezi obyvateli města ptalo, jaké zařízení by si v Ledči přáli nejvíc, s drtivou převahou zvítězil krytý bazén. Pětitisícové město na severovýchodě Vysočiny ho dosud nemělo.



Po roce a půl od vyhodnocení ankety už má radnice v ruce možnou podobu relaxačního areálu. Vzniknout by měl na zelené louce na severním okraji města nad sídlištěm Stínadla. Ustoupit mu bude muset část zahrádkářské kolonie.

„Vypracovány byly různé varianty interiérů, dokončený je návrh venkovní podoby bazénu i jeho napojení na stávající cesty včetně vybudování parkoviště,“ informoval ledečský starosta Zdeněk Tůma.

Do detailů zatím příliš zacházet nechtěl. S návrhy se obyvatelé města budou moci detailně seznámit na veřejné prezentaci, která se uskuteční ve čtvrtek dvanáctého prosince od šestnácti hodin v sále gymnázia. Do té doby si ještě některé z podrobností vedení města s autory studie upřesní.

Slaná voda? Vedení města by volilo raději jinou technologii

Podle Tůmy to momentálně vypadá tak, že zastřešený bude jeden bazén. Jeho součástí by měl být koutek pro děti. Jedna ze zpracovaných variant řeší i případnou venkovní část relaxačního areálu.

Studie má nabídnout i různé varianty technologií čištění a úpravy vody. V anketě se sice většina hlasujících vyjádřila pro slanou vodu, zda taková skutečně bude, však vůbec není jisté. „Zjišťovali jsme, jak to řeší v okolí. A po zkušenostech například z Havlíčkova Brodu bych osobně použil jiné technologie,“ naznačil ledečský starosta.

Radnice si na vybudování krytého bazénu dala finanční limit devadesát milionů korun. „Je to částka, kterou si můžeme dovolit, aniž bychom museli výrazně omezit další investice a rozvoj města,“ podotkl Zdeněk Tůma. Ledeč momentálně nemá žádné dluhy, bez potíží by získala i mnohem vyšší úvěr.

Po prezentaci a reakcích veřejnosti se vedení města rozhodne, jak bude dál postupovat. Jestliže se do stavby město skutečně dá, zastupitelé vyberou jednu z variant a nechají vypracovat projektovou dokumentaci.

„Počítáme, že na konci volebního období za necelé tři roky už by mohl být areál minimálně rozestavěný, případně by mohl být uváděn do provozu. Lidé by to jistě přivítali, ovšem záležet bude hlavně na penězích,“ věří ledečský starosta.

V anketě hlasovalo tisíc lidí, pro bazén bylo 92 procent z nich

Ankety pro obyvatele města má vedení ledečské radnice v oblibě. Nechává si tak při rozhodování poradit poměrně často. V minulosti kromě bazénu už lidé hlasovali třeba o úpravě křižovatky poblíž Billy nebo o parkování a zjednosměrnění ulic. Starosta Tůma tuto formu označuje za poměrně levný a rychlý prostředek.

Hlasování ohledně investic, jež se konalo na přelomu let 2017 a 2018, z něhož vyšel vítězně bazén, bylo jedno z dosud nejúspěšnějších. Radnice nechala doručit lístky do všech domácností, vrátila se jich více než tisícovka. Pro stavbu bazénu se vyjádřilo 92 procent hlasujících.

Většina z nich si ho přála postavit nad sídlištěm Stínadla, i když měli na výběr i z lokality poblíž zimního stadionu. Vybudování bazénu zde by bylo levnější, mohlo by se využít zbytkové teplo z chlazení ledu. Pozemek je zde však menší a omezený okolní zástavbou.



Obyvatelé se zároveň v anketě vyjádřili i k tomu, jak by krytý bazén měl být vybaven. Nejvíce si jich přálo dětský bazén, jen o něco méně jich zatoužilo po vířivce, relaxačním bazénu a plaveckém bazénu s drahami.

Nejbližší kryté koupání je v 35 kilometrů vzdáleném Brodě

Podle velkého množství hlasujících by součástí areálu měl být i bufet či alespoň občerstvení. Naopak už o poznání méně lidí chtělo do projektu zahrnout saunu, tobogan, vodní chrliče či divokou řeku.

Že je v Ledči nad Sázavou bazén tak žádaný, není divu. V okolí totiž podobná možnost koupání není. Nejbližší je v pětatřicet kilometrů vzdáleném Havlíčkově Brodě. Lidé z Ledečska rovněž mohou krytý bazén navštívit v Pelhřimově, Jihlavě nebo ve středočeské Vlašimi, Čáslavi a Kutné Hoře.