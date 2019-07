Světlá koupila koupaliště, opravit ho a otevřít lidem se však nechystá

Ne všichni obyvatelé šestitisícového města vědí, jaký mají přímo v centru poklad. Jen pár kroků od náměstí, na břehu řeky Sázavy, se totiž nachází rozlehlý areál, který měl před desítkami let sloužit jako koupaliště. Nikdy se tak ovšem nestalo.

A právě koupi tohoto areálu nyní radnice dokončila. Po letech diskusí a smlouvání o ceně se s majitelem dohodla. Celý areál získá za deset milionů korun.

Před dvěma roky město odsouhlasilo nákup pozemků za šest milionů, nyní k tomu za čtyři miliony přibralo i budovy.

„Je to krásný a velký areál v centru města. Je škoda, aby ležel ladem nebo aby ho majitel využil k něčemu, co se nám nebude zrovna líbit. Takový pozemek ve středu města nemá obdobu,“ vysvětluje diskutovaný obchod světelský starosta Jan Tourek.

Proč diskutovaný? Hned z několika důvodů.

Ačkoliv někteří z obyvatel města roky volají po koupališti, v nejbližší době se ho v těchto místech ani přes desetimilionový výdaj radnice nedočkají.



Po revoluci práce utichly. Na Světlou by byl provoz příliš drahý

„Celý areál kupujeme hlavně ze strategických důvodů. Je možné, že tu někdy prostor ke koupání vznikne, necháváme to ale na příštím zastupitelstvu. Prozatím žádné využití neplánujeme,“ říká starosta Tourek.

Pokud by se zde lidé koupali, nebude to podle něho v již vybudované betonové bazénové vaně. „Pokud tu koupaliště bude, asi by se jednalo o jakýsi koupací biotop. Určitě bychom nechtěli dělat klasické koupaliště s pětadvacetimetrovým bazénem. To by znamenalo vysoké provozní náklady a na to jsme příliš malé město,“ domnívá se starosta.

Další důvod k debatě dává historie areálu. Ten vznikal ještě za socialismu. O stavbě koupaliště rozhodli soudruzi v osmdesátých letech, s pracemi už začali.

Jenže těsně před dokončením přišla revoluce a po změně režimu od dokončení díla město upustilo. Místo toho získal v privatizaci celý areál soukromý vlastník. Ani ten však koupaliště nikdy nedokončil a neuvedl do provozuschopného stavu.

„Bazén nikdy svoji funkci neplnil. Jestli v něm někdy byla voda, tak jen ta, co do něj napršela,“ poznamenal v internetových diskusích Petr Janák.

Prodat, nechat zchátrat, koupit...

Vlastník areál využíval jiným způsobem. Část prostor pronajímal, část využíval k vlastnímu podnikání. Mimo jiné zde ještě před lety sloužily hned dvě hospody, jeden čas tu byla i vyhlášená diskotéka. V poslední době areál spíše chátral.

„Rozumná a strategická investice. Prodat, nechat zchátrat a znovu koupit. To je skutečně strategie ekonomických mistrů,“ kroutil před časem hlavou nad postupem radnice obyvatel Světlé Jakub Volek.

„Otázku, na co to kupujeme, jsem na zastupitelstvu položil. Dostalo se mi pouze neurčité odpovědi, že je prý cena výhodná,“ poznamenal zastupitel Josef Adam z opoziční ČSSD před dvěma roky, kdy světelské zastupitelstvo o koupi areálu jednalo poprvé.

Starosta Tourek potvrdil, že cena není přemrštěná a že je kompromisní dohodou, na níž se po dlouhém jednání sešly představy vlastníka i vedení města. „Je to rozumná částka, mnohem nižší než v minulosti nabízená. Areál není v havarijním stavu,“ je přesvědčen Tourek.

Před dvanácti lety bylo koupaliště pro vedení města prioritou

K letnímu koupání nyní Světelští nejčastěji využívají rybník nad zámeckým parkem. Je u něho menší písčitá pláž, udržovaná travnatá louka, převlékací kabina i mobilní toalety. Někteří lidé se jezdí koupat do nedalekých lomů, jiní na koupaliště do Havlíčkova Brodu či bazénu v sousední Ledči nad Sázavou.

V uplynulých letech přitom Světlá nebyla od vlastního koupaliště daleko. V roce 2007 jeho vybudování dokonce tehdejší vedení města zařadilo mezi priority. Počítalo s výdaji ve výši okolo 40 milionů korun, nechalo si vypracovat studii.

Koupaliště mělo bezprostředně navazovat na nový zimní stadion, zbytkové teplo z chlazení ledu se mělo využívat pro ohřev vody. Jenže krach skláren tehdejší plány radnice zcela změnil.

Nyní před koupalištěm dostávají přednost jiné investice. Světlá dokončuje výstavbu nové sportovní haly a připravuje se na velkou rekonstrukci náměstí. Řešit společně s Krajem Vysočina musí i odklon dopravy z centra města vybudováním nové spojky kolem skláren a nového mostu přes Sázavu.