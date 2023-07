Hledá se propojení turistické i průmyslové Telče. Nápadů je dost

Nové využití pro část průmyslového areálu bývalé pobočky strojírenského podniku Motorpal v Telči nyní chtějí najít jeho současní vlastníci. Bývalý Motorpal se v Telči nachází v samém sousedství historického jádra Telče mezi ulicemi Svatoanenská a Těšíkova.

Vlastníkem dotčené části areálu je společnost Heiru CZ, jejíž majitelkou je z Rakouska pocházející Erika Heinz. Ta projekt na znovuoživení nevyužité části komplexu starých továrních budov nazvala Nová šance. Firma Heiru CZ se v areálu zabývá výrobou elektrických kabelů pro evropský trh.

„Chtěla bych navázat na základy položené mými předky a dál rozvíjet podnikání v oblasti kabelové výroby, chci ale také vytvořit příležitosti v průmyslových realitách,“ nastínila Heinz. „Mým snem je také uspořádání kulturní akce v Telči, kde by se propojili umělci z Rakouska i Česka. Mohlo by to být například i setkání věnované klasické hudbě nebo tanci,“ dodala Heinz, která se sama dříve věnovala humanitním oborům.

Firma Heiru CZ byla založena v roce 2003 jako dceřiná společnost rakouské Heiru A&R Heinz GmbH.

Erika Heinz už uspořádala k tématu mítink se zástupci vedení města i kraje a také s kolegy z podnikatelské sféry, potenciálních investorů či agentury CzechInvest.

Objevily se návrhy na využití areálu například pro bydlení, centrum služeb nebo lehkou průmyslovou výrobu, ale také mateřskou školu, kliniku nebo hotelový komplex. „Nyní budeme všechny podněty diskutovat s jednotlivými zájemci a skupinami a připravovat architektonický návrh celého areálu,“ zhodnotila Heinz.

Budova z 19. století

Využití se týká především dvou budov v nejsevernější části areálu. Jedna z nich pochází z 19. století a byla nejstarší továrenskou budovou v tomto průmyslovém areálu.

„Je to bývalá slévárna, jde o historicky zajímavou konstrukci s půdní vestavbou,“ popsal zástupce investorů Igor Zahrádka, který setkání firmy Heiru uspořádal. Stavba se sedlovou střechou skýtá mimo jiné pozoruhodné nabílené půdní dřevěné kóje, které zřejmě dříve sloužily například i jako jídelna.

Druhá budova původně obsahovala kanceláře Motorpalu, novější jídelnu a šatny. „Nyní jsou to krásné prostory s výhledem na historické město. Využití je zatím otázkou, čekají nás diskuse s architekty,“ pověděl Zahrádka.

Ačkoli střechu této budovy stále zdobí tradiční logo strojírenského Motorpalu – stylizovaná vstřikovací tryska – v Jihlavě sídlící Motorpal tento areál vedle řady svých dalších filiálek opustil už v 90. letech.

V celém areálu nyní kromě firmy Heiru CZ působí především akciová společnost Telčská strojírenská.

Vlastník bude pro budoucí využití starých budov hledat vyvážení mezi přínosem pro město i firmu a současně ekonomickou stabilitu projektu. „Pokud zde radní či podnikatelé po něčem volají, je to podobné jako v jiných městech: byty a zdravotnické služby. Plus pokud by to bylo trochu možné, tak podnikatelský inkubátor, nebo něco, co by sem přilákalo firmy. Jsme ale v průmyslovém areálu, tudíž to musí dávat smysl i ekonomicky. Tím, že Telč vsadila na historické jádro a pohyb turistů, chybějí zde firmy, které vyrábějí produkci s vyšší přidanou hodnotou. Tím pádem město neláká dostatek vzdělaných a kvalifikovaných, kteří odcházejí do Jihlavy či Dačic a jiných okolních měst,“ dodal Zahrádka.

Využít sousedství s historickým centrem

Podlahová plocha obou budov dohromady tvoří tři tisíce metrů čtverečních. „Zkusíme oslovit také firmy, které se zabývají technologiemi například v oblasti vodíku a jeho využití nebo kybernetických služeb,“ řekl ještě Zahrádka.

Majitelka Heinz vidí potenciál areálu v jeho poloze. „Jedna z největších hodnot těchto budov je v jejich umístění u vlastního historického centra města s výhledem na zdejší památky. Jsem z Vídně a Telč mě okouzlila. Rádi bychom využili blízkost areálu do okolního krásného města. Budovy samozřejmě musejí projít rekonstrukcí, adaptacemi, budeme mluvit se statiky, řešit možnosti tepelných úspor,“ řekla Heinz.

Starosta Telče Vladimír Brtník věří, že areál má potenciál ke znovuoživení. „Existují nějací potenciální investoři, je tam možnost výroby, která by nezatěžovala okolí. My bychom byli rádi, kdyby sem přišla firma, která by zde třeba měla vývojové centrum spojené s bydlením i parkováním,“ míní Brtník.

Druhým významným průmyslovým areálem v Telči, jehož využití se proměňuje, je komplex někdejšího výrobce nábytku a obývacích stěn Interiér u výpadovky z Telče na Třebíč. Areál je nyní vlastnictvím firmy Maxxisample, která se zabývá výrobou stínicí techniky a má v plánu tovární budovy opravovat a rozvíjet.