Začátek adventu na Vysočině zve na kluziště, anděly i promítání stromu

Většina měst a obcí má toto datum spojené s rozsvícením vánočního stromu, slavnostním osvětlením v ulicích a začátkem vánočních jarmarků a tematických kulturních programů. Jsou však místa, kde se duch adventu probudí již dnes nebo zítra.



1. Vesnička a kruhové kluziště v Jihlavě

Asi největším překvapením bude nová podoba adventního programu v Jihlavě. Místem pro setkávání se stane vesnička tvořená stánky a ledovým oválem.

„V našem případě jde i o asociaci obřího adventního věnce, na němž se na bruslích projíždějí obyvatelé a návštěvníci Jihlavy,“ vysvětluje Petr Píša, hlavní dramaturg letošní podoby vánočního programu na náměstí.

Symbol kruhu bude tvořit největší letošní novinka. Tou je ledová plocha. Dráha povede kolem morového sloupu. Vnější stranu kruhu budou tvořit stánky.

Vesnička na Masarykově náměstí poprvé ožije v neděli, kdy bude také v 16.45 rozsvícen vánoční strom a osvětlení v ulicích. V doprovodném programu vystoupí například Campanula, Voxtet či Melodie. A rovněž mobilní kluziště přivítá první bruslaře. V neděli se však na něm svezou pouze místní krasobruslařky.

Pro veřejnost bude přístupné až následující den od 10 do 21 hodin, a to až do 2. února.

2. Andělé v Havlíčkově Brodě

Vánoční strom v Havlíčkově Brodě pomohou v neděli rozzářit postavy andělů. Procházet se budou ulicemi města na chůdách a rozdávat andělské poselství.

Program na náměstí začne v 16 hodin a strom se rozsvítí o hodinu později. Vánoční písně zapěje od 16.30 hodin operní pěvkyně Monika Brychtová.

3. Nebeský pošťák opět míří do Polné

Už několik let je tradicí, že adventní čas přiváží do Polné Nebeský pošťák. Letos na polenské náměstí přijede již v sobotu v 17 hodin.

4. Do Telče zavítá Mikuláš s čertem už dnes

Anděl bude mít hlavní slovo také v Telči, kde vánoční strom rozsvítí už v pátek. Odpolední akce bude spojená i s příchodem Mikuláše s čerty. Novinkou mají být projížďky vánočním vláčkem pro děti.

5. Advent na hradě Kámen

Nadcházející neděli čili pozítří můžete zažít Advent na hradě Kámen. Budete si tam moci prohlédnout vánočně vyzdobené interiéry hradu a připomenout vánoční tradice a zvyky. Adventní prohlídky hradu budou začínat každou celou hodinu v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin.

Dále se můžete těšit na zdobení perníčků, vánoční hradní punč, tematický kvíz, výstavu betlémů ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov nebo výstavu výrobků dětí z Mateřské školy Kámen.

6. Se stromem i rozšířeným betlémem v Třebíči

Od nedělní 13. do 19. hodiny je připraven program také na Karlově náměstí v Třebíči. Připraven je jarmark, kovářská dílna i vystoupení žáků ZUŠ a členů Divadélka SafraPorte.

„Pro letošní rok chceme naše občany překvapit a potěšit novou vánoční výzdobou, a to nejen na Karlově náměstí, novými dřevěnými stánky pro vánoční trhy i rozšířeným betlémem pod vánočním stromem,“ řekl starosta Pavel Pacal.

Rozsvícení vánočního stromu a jesliček a hudbou řízená světelná show je naplánovaná na 17 hodin.

7. Největší strom promítnou na věž dukovanské elektrárny

A na závěr opravdu zajímavý spektákl. Vidět největší vánoční strom budou mít možnost lidé v okolí Jaderné elektrárny Dukovany. Energetici jej promítnou na jednu z obřích chladicích věží.

Netradiční videomapping se uskuteční hned dvakrát, a to v sobotu i v neděli - pokaždé v čase od večerní 17. hodiny až do ranních 6.00. Ovšem už na dnešní večer je naplánovaná zkouška.

„I když nebude promítání spojeno s žádnou doprovodnou akcí, půjde o hodně netradiční podívanou. Proto si dovolíme apelovat na maximální opatrnost a soustředěnost při jízdě i případném pohybu podél komunikací,“ předem nabádá k obezřetnosti Jiří Bezděk, mluvčí elektrárny.