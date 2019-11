Kolem morového sloupu v Jihlavě se bude v prosinci a lednu dát bruslit

Hlavním motivem letošních oslav bude symbol kruhu. Ten se již vytváří kolem mariánského sloupu v horní části Masarykova náměstí.

„V našem případě jde i o asociaci obřího adventního věnce, na němž se na bruslích projíždějí ti nejmladší obyvatelé a návštěvníci Jihlavy,“ vysvětluje Petr Píša, hlavní dramaturg letošní podoby vánočního programu na náměstí. Symbol kruhu bude tvořit největší letošní novinka - ledové kluziště. Dráha povede kolem morového sloupu. Už nyní se na stavbě kluziště pracuje.

Ledová plocha bude v provozu od prvního prosince, kdy bude rozsvícen vánoční strom. A to až do druhého února. Bruslení bude pro zájemce zdarma, ale počet bruslících je omezen. I z toho důvodu bude pohyb po kluzišti koordinován pořadateli. Podle organizátorů se plánuje bruslení až do teploty dvanácti stupňů nad nulou.

Nemají chybět ani velké adventní svíce. Ty budou postupně rozsvěcovány. Návštěvníci se můžou těšit i na slaměný betlém a samozřejmě i vánoční strom.

Vnější kruh pak bude ohraničen stylovými prodejními stánky s dárky a nabídkou gastro specialit místních restaurací a podniků.

Otevřeno i po Štědrém dni

Vánoční program na náměstí by měl tentokrát trvat delší dobu, než tomu bylo v minulosti. A tak adventní část vystřídá po Štědrém dni čas Vánoční. „Přijít vypít si svařák tak bude možné tentokrát i po Štědrém dni,“ vzkazuje primátorka.

Samozřejmostí bude také kulturní program. Tentokrát nepřijdou na řadu zvučná jména českých interpretů. „Spolupracujeme především s místními sdruženími. Velkým aktérem bude například Základní umělecká škola. Našim záměrem je vytvořit program od Jihlaváků pro Jihlaváky,“ dodala primátorka.

Kromě základní umělecké školy by se tak na náměstí měly předvést třeba taneční soubory Street Busters, Hotch Potch, divadlo T.E.J.P., soubory Campanula, Melodie, skupiny Pražce, Kamelot, Voxtet či Zatrestband.

Lidé by ale neměli přijít i o jiné zavedené akce na náměstí, jako je Česko zpívá koledy nebo Bosch svařák.