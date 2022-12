Jak dlouho používáte kolagen Oslo Skin Lab The Solution a jaké vidíte výsledky?

Začala jsem ho užívat v lednu 2019, v době, kdy ještě nebyl dostupný na českém trhu. Přivezla jsem si ho z Norska. Tehdy jsem nebyla zvyklá brát doplňky stravy, když pominu vitamin C, takže jsem neočekávala vůbec nic. První změny jsem zaznamenala po třech a půl měsících. Jednoho dne jsem si uvědomila, že mám po celém těle jemnější pokožku.

V čem se váš přípravek liší od ostatních?

Myslím, že má několik výhod, z mého pohledu dost zásadních. Nemá žádnou chuť ani vůni; tedy abych byla úplně upřímná, já žádnou necítím, ale vím, že někteří lidé občas nějakou vnímají. Piju ho rozpuštěný pouze ve vodě, takže bych si nějaké chuti jistě všimla. Další výhodou je dávkování. Nemusíte se zamýšlet nad množstvím, stačí jeden sáček denně. Vysypat, rozpustit a vypít. A tím se dostávám k další – výborná rozpustnost. Když ho necháte chvíli stát, rozpustí se úplně. Jedním ze zásadních benefitů jsou studie, které za přípravkem stojí. Víte přesně, co tělu dáváte. Jeden sáček obsahuje jen dva a půl gramu kolagenu, nic víc. Nemá žádné další přísady. Pro někoho výhoda, pro jiného nevýhoda. Ale já si ráda určuji množství doplňků, které jím, a když má jeden produkt více přidaných látek, musela bych si hlídat všechny další.

Jaké je přesné složení kolagenu The Solution?

Jde o hydrolyzované kolagenní peptidy. Nezávislými studiemi byl u těchto peptidů prokázán účinek na snížení hloubky vrásek a celulitidy, kromě toho také na zvýšení elasticity kůže. Tento proces je patentován a ostatní kolageny si nemohou nárokovat stejný účinek.

Je pravda, že pouze čistý kolagen nemá tak velký účinek, proto se musí kombinovat ještě s dalšími látkami, jako jsou vitamin C, peptidy a podobně?

Vitamin C přispívá k tvorbě kolagenu, což je důležité pro normální funkci pokožky. Studie, které prokázaly účinek na pokožku, byly provedeny pouze s bioaktivními peptidy kolagenu – bez dalších doplňků, vitaminů a minerálů.

Za jak dlouho lze očekávat výsledek?

Je to individuální, jako asi u všeho. Představte si, že začnete chodit cvičit. Asi byste rády viděly výsledky do několika dnů, ale tak to nikdy nebude. S kolagenem je to obdobné. Někdo zaznamená malý efekt po několika týdnech, jiný až po pár měsících. Provedené studie měřily výsledky po osmi týdnech; je ale potřeba si uvědomit, že šlo o přesné měření.

Běžný uživatel – záměrně neříkám žena, protože kolagen užívají i muži – se vidí každý den v zrcadle. Zde se výsledky nehodnotí tak jednoduše. Nicméně je to od týdnů do měsíců, jako u všech doplňků stravy.

Jaký je rozdíl mezi hovězím a mořským kolagenem a lze říci, že jeden z nich je lepší?

Zdroj kolagenu by neměl být relevantní. Je opravdu velmi důležité vědět, jaký účinek bude mít pravidelný příjem konkrétního kolagenového peptidu na pokožku. To se samozřejmě může u různých značek lišit. Proto je třeba se ubezpečit, že výrobce provedl studie s konkrétním kolagenem, který prodává, jinak si nebudete jisté účinkem. Nezapomeňte také, že studie by měly být dvojitě zaslepené, tedy subjekt hodnocení ani zkoušející nevědí, jaký produkt subjekt dostává, randomizované neboli prováděné na náhodně vybraných subjektech a i placebem kontrolované, aby byl účinek jistý. Někteří tvrdí, že kolagen z ryb má lepší absorpci, ale oproti kolagenu ze skotu je ho dle výzkumu společnosti Gelita třeba dvojnásobné množství. Klíčové zkrátka je, že prodávaný kolagen má kvalitní studie, které prokazují účinek na pokožku.

Komu byste kolagen doporučila? Je vhodný v každém věku, nebo existuje nějaké omezení?

Od pětadvacátého roku se vám snižuje množství kolagenu v těle a po čtyřicítce se ho tvoří už jen málo. Takže bych řekla, že horní hranice není.

Měly by se kolageny a beauty drinky střídat, aby si tělo časem nezvyklo na jeden konkrétní?

Je to opět spíše individuální. Když někdo výrobky rád střídá nebo testuje, tak asi může, ale já sázím na ověřené a osvědčené produkty.

Je dobré dát si občas pauzu, anebo používat přípravek kontinuálně?

The Solution má prokázané výsledky po osmi týdnech pravidelného užívání. Pleť je pružnější, jemnější a hloubka vrásek se zmenší v průměru o dvacet procent. Po šesti měsících užívání se viditelně zlepšuje i celulitida. Studie také prokázaly, že čtyři týdny po vysazení účinek přetrval. My se ohledně užívání striktně držíme toho, co říkají studie. Díky tomu, že je náš přípravek čistý, bez dalších aditiv, doporučujeme jej užívat bez přestávek.

Čím by se měla řídit žena, která si chce pořídit první kolagen? Co byste jí poradila?

Aby si prostudovala složení, studie a reálné výsledky. A neměla by zapomínat, že kolagen je doplněk stravy, takže nelze čekat zázraky přes noc.

Prozraďte nám vaše každodenní beauty rituály. Jaké jiné přípravky kromě kolagenu používáte?

Mám ráda jednoduché věci, nic mi nesmí zabírat moc času, jinak to totiž nejsem schopná dlouhodobě praktikovat. Užívám několik doplňků stravy, už pár let držím přerušované půsty, nikdy se večer nezapomenu odlíčit a přes den bych nevyšla bez nanesení přípravku s ochranným faktorem. Nyní jsem si oblíbila i retinol. Jednou za čtyři až osm týdnů si u dermatoložky dopřeji pravidelnou péči, kterou beru zároveň jako relax a zklidnění. Ačkoli ona by vám asi řekla, že já se nezklidním nikdy. A v neposlední řadě nedám dopustit na spánek. Ten je asi základ, což už všichni víme, jen to dodržovat. Opravdu se snažím spát alespoň osm hodin denně.

Jaký je váš osobní recept na krásu?

Čistá hlava, spokojenost a víceméně vše, co jsem uvedla v předchozí odpovědi.

Máte svůj oblíbený parfém?

Poslední roky střídám Chanel No 5 a Miss Dior, k nim ještě čas od času přiberu nějaký nový sezonní, ale vždy se pak vracím k těmto dvěma.

