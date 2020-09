_________________________________________________





Čokoládovo-ořechový koláč bez mouky



doba přípravy: 90 minut

počet porcí: 10

Ingredience: 350 g tmavé čokolády, 150 g másla, 6 vajec, 150 g cukru, 80 ml brandy nebo whisky, 220 g mletých ořechů, 25 g kakaa

Postup:



1. Troubu předehřejeme na 160 °C. Formu o průměru 22 cm vymažeme a vyložíme pečicím papírem. Čokoládu nakrájíme na kousky a vysypeme ji do misky. Přidáme máslo nakrájení na kousky a dáme na horkou vodní lázeň. Společně za stálého míchání rozpustíme, misku sundáme a čokoládu necháme lehce zchladnout.

2. Mezitím vyšleháme žloutky ve velké míse s 2/3 cukru do hladké pěny. Pak do ní opatrně vmícháme stěrkou rozpuštěnou čokoládu s brandy. Ořechy promícháme s kakaem a vmícháme do těsta.

3. Bílky vyšleháme se zbylým cukrem na polotuhý sníh a postupně opatrně vmícháme do těsta. Těsto rozetřeme do formy. Vložíme do trouby a pečeme při 160 °C asi 60 minut, až se n apovrchu vytvoří krusta. Upečený koláč necháme nejprve zchladnout. Před servírováním posypeme kakaem.