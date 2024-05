Pečujte o sebe, ale s mírou. Posedlost vlastním vzhledem se dá obelstít

Fakt, že se za dokonalou postavou, úžasnou tvářičkou a vlasy jak z hollywoodského salónu honí mladé dívky, je sice varující, nicméně nikoho nezaskočí. Vzory v médiích i na sociálních sítích jsou pro ně velkými pokušiteli.

A i když se dneska všemožně mluví o tom, že být jiný není nic strašného, pořád ještě spousta dívek cítí, že „jiná“ nesmí být „tlustá“ nebo „s pupínkama“. Může být jinak oblékaná, ale nikdy ne ošklivá. A přestože se i na tomto poli přístup mění, ještě chvíli potrvá, než se modelky najedí a herečky se přestanou producírovat po červených kobercích polonahé.

Když se tělo začne měnit

O tom ale polemizovat nechceme. Co je možná mnohem nebezpečnějším fenoménem, je fakt, že svůj vzhled v přemíře řeší stále víc žen, které by už mohly mít v tomto ohledu klid.

„Jedná se hlavně o dámy kolem čtyřicítky a padesátky, které už mají vychované děti, v práci jasno, ale přesto nejsou spokojené. Jejich tělo se totiž začíná měnit,“ popisuje to profesorka psychologie Renee Engeln.

Podle ní je to velmi varovný trend pramenící z mládí. „Přece jenom v dobách minulých před pár desítkami let byly nároky na ženskou krásu ještě přísnější. A když se celý život kontrolujete, je těžké sledovat, jak vaše tělo vadne,“ tvrdí.

Proto jsou na tom nejhůř ženy pracující třeba v médiích, na PR pozicích a všude, kde se vyžadovalo kromě všeho i dobře vypadat.

Čas ale nezastaví ani ony. „S postupujícím věkem se tělo prostě mění. Metabolismus přestává pracovat tak rychle, a tak žena přibírá, i když se třeba zuby nehty snaží udržet na všemožných dietách,“ popisuje to lékařka Carol DeSarkissian.

Co to je být „posedlá krásou“ Mnoho žen ztroskotá na tom, že si ani neuvědomují, jak moc baží po fyzické dokonalosti. Své pinožení se za ní prostě berou jako danou věc a životní styl. Proto je potřeba si říct, kdy se už jedná o překročení oné pomyslné hranice. O tom, že každá žena chce být nějakým způsobem hezká, totiž není pochyb, a je to dobře. O posedlosti krásou ale hovoří odborníci ve chvíli, kdy se starost o to, jak vypadáte, dotýká každé minuty vašeho života a utrácíte za ni navíc většinu svých peněz. Pokaždé, když jdete kolem zrcadla, se do něj podíváte. Vstáváte s tím, že kontrolujete svoje špíčky a usínáte nešťastní, že je pořád máte. Často je také potřeba si uvědomit, že to, co děláte, vám bere jiné a mnohem zábavnější věci ze života. „Hodně žen je opravdu naštvaných, že to takto mají, ale neumějí si pomoci. Potom je důležité to před někým vyslovit nahlas a začít se tím opravdu zabývat,“ tvrdí psycholožka Jessica White. Musíte vědět, že někdy se bez pomoci odborníků jednoduše neobejdete. Ale rozhodně za ně utratíte maximálně tolik, co za přemrštěnou snahu vypadat úžasně. A ještě vám to psychicky velmi pomůže.

„Stejně tak povadá kůže, objevují se už i make-upem těžko zahladitelné vrásky, dříve pevné partie těla na člověku náhle plandají jako uši na rozběhnutému basetovi,“ dodává.

Diety zralých žen

I přes toto vtipné přirovnání se tomu málokterá žena směje. Naopak. Stále větší množství jich to řeší poměrně drasticky.

„Úplně nejvíc se to týká dam v menopauze. Ta je zbavuje jistého pocitu prospěšnosti světu a také sebevědomí,“ potvrzuje to psycholožka Jessica White s tím, že dietami a hubnutím se v tomto období zabývá podle jejího průzkumu dokonce sedmdesát procent žen.

Oním nevhodným způsobem myslíme například sklon k poruchám příjmu potravy – běžněji taktéž přisuzovaným pouze mladší generaci, vlastním sebemrskačstvím, depresemi a nespokojeností se sebou.

„Je to vlastně paradox. Právě v tomto věku je žena nejzralejší, nejvíc se zná, a přitom jí většinou ještě slouží zdraví. Místo, aby si to užila, dostává se na dno,“ prohlašuje se smutkem v hlase profesorka Renee Engeln.

Otázkou je, jak se tomuto uvažování vyhnout a co dělat proto, abyste si život i v daném věku užili i s tím, jak vypadáte.

Jestli se chcete skutečně cítit dobře, přestaňte se srovnávat s ostatními. Dělá to obrovské procento žen – jakmile otevřou časopis, přijdou do práce anebo vstoupí do kavárny, rozhlédnou se kolem sebe a určí, kdo vypadá hůř a kdo lépe než ony.

Zapomeňte na své nedostatky

„To je cesta do záhuby, protože kdo chce – a ženy v tomto případě chtějí, i když to netuší – vždycky na sobě chybu najde. Každé srovnání je tak hází do deprese,“ tvrdí psycholožka Jessica White. Místo toho se rozhlédněte a hledejte jiné věci jako úsměvy, hezké doplňky, zajímavou knihu v ruce. „Nezáviďte, ale inspirujte se,“ tak zní hlavní rada naší odbornice.

Přestaňte se také neustále kontrolovat ve všech zrcadlech. „Nemluvte na sebe negativním vnitřním hlasem. Zakažte si ho, protože ten nikdy nikomu nepřinesl nic dobrého,“ nabádá specialistka. Místo toho v duchu chvalte den, který prožíváte. Je jaro, jistě máte spoustu radostí a věcí, na které se těšit.

Přemýšlejte, kam vyrazíte a s kým, a přestaňte se pořád zabývat svými vadami. A až to budete umět, zkuste také jednou vyrazit ven nedokonalé.

„Vezměte si brýle, i když je nesnášíte. Vyjděte aspoň na krátkou procházku nenalíčená a v jiném než dokonalém oblečení. Zkuste to bez náušnic a šperků. Uvidíte, že se s vámi budou lidé bavit úplně stejně jako předtím,“ usmívá se Jessica White.

A hlavně přestaňte s věčnými dietami slavných i padlých. „Po pravdě, tělo potřebuje vlastně úplně všechno. Nekontrolujte tedy, co jíte, ale soustřeďte se na to, kolik toho je. Jíst je andělské, přejídat se ďábelské,“ popisuje to doktorka DeSarkissian s tím, že od jistého věku by měla žena mít ze všeho spíš radost: z jídla i z toho, jak vypadá. I když to třeba není na první stranu pánského časopisu. Protože po pravdě – kdo tam vážně v hloubi svého srdce chce být vystavený?