Být krásná jako Francouzka není těžké. Dbejte na kvalitu a přirozenost

Nedbalá, nestrojená elegance je příznačná pro styl, který se s nimi spojuje. Není to tak, že by Francouzky byly od rána jako ze škatulky, precizně upravené a schopné jít rovnou na červený koberec. To ne, vlastně si s něčím takovým ani nedělají starosti, mohou být mírně rozcuchané, v podstatě nalíčené nenalíčené, a přesto vypadají božsky a neodolatelně. Jak jen to dělají?

Hýčkání povoleno

Alfou a omegou je dokonalá pleť, měla by vypadat zdravě, bude tak ozdobou sama pro sebe. Kosmetická rutina tedy zahrnuje kvalitní denní a noční krém plus hloubkově vyživující séra.

Bez vyčištěné pleti se Francouzka neobejde, rozhodně nechodí spát neodlíčená. Dává si na sobě záležet, stará se o sebe, ale pořád vypadá jako ta holka od vedle, do upjaté paničky má daleko.

Nenápadné líčení

V líčení jsou Francouzky střídmější než třeba věčně zářivé Italky, ale okázalost jim také není vlastní. Je to zkrátka o přirozenosti. Jen minimálně používají make-up, bližší jejich srdci je korektor na upravení drobných nedostatků pleti. Rozjasňovač si ale neodpustí, stejně jako nezbytnou červenou rtěnku.

Rty hrají většinou prim, zbytek tváře je upraven ve stylu nahého líčení. Platí totiž, že výrazná je jen jedna partie, buď oči, nebo rty, a většinou vyhrají ústa. Ta jsou ale upravena naprosto precizně.

Tip Většina Francouzek je dlouhodobě věrná jedné značce krémů či parfému. Tyto šarmantní dámy bývají trpělivé, na epochální výsledek si klidně počkají a nepotřebují k tomu střídat značky jako ponožky.

Kdyby byla Francouzka v časové tísni, raději zvolí červený lesk a klasickou rudou rtěnku si nechá až na večer. V každém případě rty jsou záležitostí cti, na oči stačí jen řasenka a linky.

Kosmetická taštička jí tak nepraská ve švech, produktů potřebuje jen minimum, o to kvalitnější ale musí být.

Přírodní políbení

Přirozenost je heslem dne. Správná Francouzka se nestydí za drobné vrásky nebo křivý nos. Hrdě své nedostatky ukazuje a prezentuje.

Šmrncovní střih

Jednoduchost a volnost jsou nejčastější poznávací známkou účesů, které francouzské ženy preferují. Vlasy si nechávají pravidelně zastřihovat, složité účesové konstrukce ignorují, volné copy, nespoutané kudrny či ležérní výčesy u nich většinou vítězí na celé čáře.

Kvalita nad kvantitou

Nemají ani ve zvyku dávat na odiv své bohatství, drahé krémy i luxusní parfémy sice vlastní, ale nijak na to neupozorňují. To je bráno jako známka nevychovanosti.