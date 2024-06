A mastné vlasy už vás nezaskočí. Základem je správně zvolená péče

Ne nadarmo se říká, že vlasy jsou korunou krásy. Jenže i když máte skvělý střih a dokonalou barvu, pokud se vám nadměrně mastí, nevypadá to nikdy vábně. Jediný, komu taková splihlá kštice slušela, byl snad legendární Mrakomor v pohádce o Večernici. Ale i když byl jako padouch dokonalý, většina žen se mu podobat určitě nechce.

Základem je nalít si čistého vína – mastné vlasy nejsou jenom kosmetický problém. Pokud jimi trpíte, je potřeba se na ně zaměřit i ze zdravotního hlediska.

„Správnou funkci mazových a potních žláz ve vlasové pokožce může narušit například hormonální nerovnováha, nadměrné přesušování pokožky hlavy, časté kartáčování či používání nevhodných vlasových přípravků,“ vypočítává důležité věci tricholožka Lenka Kašpaříková ze společnosti Clinical Hair&Health. „Svou roli tu ovšem hrají i dědičnost, špatné stravování nebo stres,“ dodává.

Poznat příčinu, která se týká konkrétně vás, je prvním krokem k odstranění problému. Zvýšená tvorba mazu je totiž anomálie, která se dá nejen řešit, ale je možné jí i předcházet.

Trichologie je věda, která se zabývá zdravím vlasové pokožky. Rozlišuje přitom tři druhy mazu, a tím pádem i tři různé příčiny mastných vlasů. „Jde o mazotok tukový, olejový nebo potní,“ přibližuje odbornice.

Podle toho nasadí kúru, která zabere. Není to ale hned. „V průměru lze hovořit o třech až šesti týdnech. Po odstranění mazotoků může vlasový kořínek opět přijímat živiny z organismu, což zajišťuje růst zdravých a pevných vlasů,“ dodává Lenka Kašpaříková. Vhodně zvolené přípravky mohou také těmto strastem předcházet.

Další zásady vlasy si myjte ve vlažné, nikoli horké vodě

vlasy vždy fénujte, nejprve pořádně vysušte pokožku a poté délky

při mytí vlasů kůži neškrábejte, ale masírujte bříšky prstů, prokrví se a bude lépe pracovat

vlasy si myjte vždy dvakrát, při prvním mytí se zbavíte nečistot, při druhém pečujete o kštici

žijte a jezte zdravě – stres je i v tomto případě hlavním nepřítelem

Můžete proti nadměrnému maštění vlasů bojovat i bez pomoci odborníka? I to je možné. V prvé řadě to chce si vlasy správně mýt – a to rozhodně neznamená každý den.

„Při nadměrném mytí přichází pokožka hlavy o své vlastní oleje, které potřebuje. Tím pádem jich začne produkovat mnohem víc a efekt je kontraproduktivní,“ říká k tomu expertka Cynthia Cobb.

Umývejte důkladně zejména pokožku hlavy, důležité je používat správný šampón, a to v přiměřeném množství. „Nepřehánějte to. Stačí opravdu malá kapka a vlasy péči pocítí,“ radí odbornice s tím, že s kondicionérem byste měli šetřit – používejte ho jen na konečky. Stejně tak zapomeňte na tužidla a laky. Ty sice na chvíli vašemu vzhledu pomohou, ale ve výsledku vlasy jenom oslabí.

Zásadní je také péče o hřeben. Po každém česání z něj vyndejte vlasy, které se na něm zachytily, a aspoň jednou týdně ho pořádně umyjte a dezinfikujte. „I na něm se usazují nejen nečistoty, ale právě zbytky mazu. A ten si tak znovu a znovu dáváte i do čerstvě umytých vlasů,“ varuje Cynthia Cobb. Velkou pomocí jsou také masky s aloe vera, která maz vytahuje a vlasovou pokožku zklidňuje.