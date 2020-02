Tipy pro dobrou náladu a imunitu Při relaxaci načerpejte novou sílu Relaxační techniky, jako je například jóga, zaplaví tělo hormony dobré nálady. Cvičení okamžitě zvýší počet protilátek a celkově posílí imunitní systém. Prozpěvujte si oblíbenou píseň Ať už je to něco od Beatles, nebo Lady Gaga – už dvě minuty poslechu oblíbené hudby posílí obranyschopnost organismu a pozvednou náladu. Ještě větší účinek to má, když si budete hlasitě prozpěvovat taky. Podpořte tělo správnými živinami Optimální zásobování organismu minerálními látkami, stopovými prvky a vitaminy je nejlepší podporou imunitního systému. Speciální doplňky stravy z lékárny mají nejen preventivní účinek, ale pomůžou i v dobách krize. Zatancujte si pro zdraví Půlhodinová procházka bez ohledu na to, jaké je počasí, okamžitě vyčistí hlavu a kromě toho posílí obranyschopnost. Ještě lepší účinek má tanec! Taneční kroky zmírňují stres a zlepšují náladu. Budete tak odolnější vůči infekcím.