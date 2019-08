Základem receptů je lahodný mák, který má charakteristickou nasládlou chuť a vůni. Pro přípravu receptů proto vybírejte ten český, který je kvalitní. S výběrem vám pomůže cechovní norma. Pokud koupíte balení s pečetí České cechovní normy, můžete si být jistí, že mák je vypěstovaný v České republice.

Maková panna cotta

Tento lehký dezert je sladký tak akorát a můžete ho ujídat během popíjení letního drinku. Pokud jej dozdobíte ještě čerstvým ovocem, nikdo neuhodne, že vám příprava zabrala jen pár minut.

Recept:

250 ml smetany na šlehání

250 ml plnotučného mléka

1 lžíce medu

4 plátky želatiny

3 velké lžíce mletého máku



Plátky želatiny namočte do studené vody a nechte nabobtnat. V hrnci smíchejte smetanu, mléko a med. Zahřívejte na mírném plameni (pozor, směs nesmí vařit!). Do zahřáté směsi přisypte mletý mák a želatinu, promíchejte a opatrně vlijte do sklenic nebo party kelímků. Hotovou panna cottu nechte ztuhnout v lednici.

Tip: Panna cottě bude slušet čerstvé sezónní ovoce, které skvěle doplní chuť máku. Kromě oblíbených plodů můžete na ozdobu použít také karamel nebo celá semínka modrého máku.

Makové krekry s quacamole

Znáte to taky? Máte na něco chuť, ale ne na nic velkého, prostě si jen tak uzobnout. Tak přesně tohle splňuje tento recept. Inspirací jsou mexické nachos, pouze kukuřičnou tortillu nahradily makové trojhránky z listového těsta.

Recept:

1 listové těsto

1 hrst celého máku

1 vejce

3 avokáda

2 rajčata

1 malá červená cibule

1 stroužek česneku

1 hrst koriandru

sůl a pepř

1 limeta



Nejdříve si předehřejte troubu na 170 °C. Mezi tím si vyválejte listové těsto do tenka. Potřete rozšlehaným vejcem a hojně posypejte celým mákem.



Z těsta pak pomocí nože či rádélka vykrajujte trojúhelníčky, které upečte dozlatova (3-5 min.). Než makové „nachos“ vystydnou, stihnete připravit quacamole (avokádovou pomazánku). Zralé avokádo pomocí vidličky rozmačkejte na hrubou pastu. Přidejte na kostičky nakrájené rajče, které jste předem zbavili semínek, šťávu z limetky, posekaný koriandr, sůl, pepř a na drobno nakrájenou cibuli. Vše promíchejte a ihned podávejte.



Tip: Pokud budete quacamole podávat až za pár hodin, přikryjte ho potravinářskou fólii. Zamezíte tak přístupu vzduchu a následnému hnědnutí, ke kterému má avokádo sklony.

Raw dort s čerstvým ovocem a oříšky

Sladký dort by neměl chybět na žádné oslavě či zahradní party. Tento navíc není pečený a najdete v něm jen samé dobré a zdravé ingredience, které zcela nahradí cukr. Základ dortu tvoří bílý mák, jenž má jemnější chuť připomínající oříšky.

Recept:

Korpus:

200 g datlové pasty (nebo jemně mletých sušených datlí)

3 lžíce kokosové mouky

1 lžíce bílého máku



Banánová vrstva:

1 zralý banán

2 lžíce agávového sirupu

1 lžíce vody

4 lžíce kokosového oleje

100 g kešu ořechů namočených přes noc



Malinová vrstva:

100 g kešu ořechů namočených přes noc

4 lžíce kokosového oleje

100 g malin

2 lžíce agávového sirupu

ovoce, mák a ořechy na dozdobení (váha ořechů je počítána v suchém stavu před namáčením)



Začněte přípravou korpusu. Smíchejte datlovou pastu, mák, kokosovou mouku a vše propracujte v kompaktní těsto. To rovnoměrně vtlačte na dno formy, které jste vyložili pečicím papírem. Korpus dejte do lednice odpočívat. Zatím si připravte banánovou vrstvu. Veškeré ingredience rozmixujte ponorným mixérem do zcela hladké konzistence. Opatrně směs vlijte na korpus a opět vraťte ztuhnout do lednice. S přípravou malinové vrstvy chvilku posečkejte, než banánová vrstva ztuhne. Pokud to uspěcháte, může se stát, že se vrstvy smíchají. Ideální doba na ztuhnutí první vrstvy je cca 30 minut. Malinovou vrstvu připravte stejně, jako předchozí. Pokud vás tlačí čas, urychlíte tuhnutí tak, že dort vložíte do mrazáku. V tomto případě vyndejte dort asi 20 minut před podáváním a krájejte nožem nahřátým v teplé vodě. Povrch dortu ozdobte podle libosti čerstvým ovocem, celým mákem nebo jedlými květy.

Tip: Ovocné vrstvy můžete obměnit dle libosti, místo malin můžete použít například jahody, borůvky nebo vše smíchat.

Pro makové recepty vždy používejte čerstvý kvalitní mák, nejlépe takový, který je označen Českou cechovní normou. Více informací o naší české tradiční plodině a další makové recepty najdete na www.nasmodrymak.cz.