Ledviny a játra patří mezi nejdůležitější orgány, a tak bychom je měli udržovat čisté. Bohužel to není tak jednoduché. V tom, jak orgány fungují, hraje velkou roli nejen stav fyzického těla, ale také psychika a vše, co na první pohled může působit zdravě, se pak právě v těchto dvou orgánech může odrazit pravým opakem...

Tedy například, pokud jste horkokrevný člověk, který se svůj vztek snaží potlačovat, dokud to jde, a ventiluje ho v náročných sportech jako třeba běh, řeklo by se, že je to v pořádku. Bohužel vaše játra si to nemyslí, pro ně by bylo zajímavější, kdybyste omezili konzumaci smaženého, červeného masa a těžkých příloh, a místo běhu zašli na jógu nebo nějaké zklidňující rehabilitační cvičení.

Do toho by bylo vhodné si pak na jaře, nejlépe v dubnu, což je měsíc, kterému játra vládnou, udělat bylinnou jaterní očistu.

I ledviny potřebují rozmazlování, přináleží jim měsíc únor a ze všeho nejméně dobře snášejí chlad, proto otužování a chození bosky není pro ledvináře dobré. Naopak vhodná je tepelně upravená strava, zklidňující pobyt v přírodě, dostatečná regenerace těla, masáže teplým olejem a určitě jemná bylinná terapie.

Ledviny jsou v alternativní medicíně propojeny se vztahy a smutkem, pokud vás léta trápí a ve vztazích štěstí nemáte, velmi vám uleví také pravidelné popovídání s odborníkem, koučem nebo psychologem, který vám usazený vztahový smutek pomůže rozpustit.

Očistě pomůže i jemná práce s tělem

Vědomé zklidnění

Když se mluví o meditaci, mnoho lidí s pohrdlivým úsměškem mávne rukou – jenže právě chronický stres je podle lékařů původcem mnoha zdravotních komplikací. Zkuste proto práci vyvážit aspoň jednou týdně zklidňujícím pohybem, jako je jóga nebo tai-či.

Absolutní uvolnění

Když je tělo zanesené, je také často stažené – ve stresovém módu. Velmi účinné uvolnění, u kterého dokáže většina lidí »vypnout«, je masáž. Nejvhodnější jsou jemné, pomalejší energetické masáže, například relaxační, shiatsu, ájurvédská, olejová...

Příroda je balzám na duši

Nejblahodárnější vliv na psychiku má podle odborníků pobyt v přírodě. Zkuste si každý den udělat čas na aspoň dvacetiminutovou procházku, nejlépe v parku, a jednou týdně vyrazit na výlet do přírody. Nemusíte ujít 20 kilometrů, stačí pět a zhluboka dýchat.

Horská voda

Velmi efektivním očistným prostředkem pro naše játra, ale i ledviny je »obyčejná« horká voda – měla by se uvařit ráno a případně nosit v termosce po celý den. Důležité je, abyste si dala každou hodinu asi půl deci až deci co nejteplejší vody. Pokud by vám teplá voda nechutnala, zkuste ji trochu »okořenit« lžičkou medu či plátkem citronu. Podobnou pitnou kúru vydržte aspoň dva týdny.

Jablečný ocet

Ztučnělá játra trápí mnoho lidí, výborný při očistě je nefiltrovaný jablečný ocet. Zkuste přidat 2× denně před jídlem dvě lžičky nebo polévkovou lžíci octa do sklenice vody pokojové teploty a vypít. Pro játra je to elixír. Pokud by na vás byl ocet příliš agresivní, můžete nápoj dosladit medem (maximálně půl čajové lžičky), případně přidávejte ocet do nějakého přírodního moštu, který chuť neutralizuje.