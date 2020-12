1. Více vody, méně kávy

Zdravý člověk by měl denně vypít cca 2,5 litru tekutin. Neumíte si představit, že byste do sebe dostali tolik vody? Bez obav. To ani není potřeba. Do množství se totiž počítají také polévky, zelenina, ovoce nebo ovocné čaje.

Pozor na kávu, alkohol, zelený a černý čaj, které organismu tekutiny naopak kradou (jejich konzumace má odvodňující efekt). Převažovat by neměly ani minerálky, které je vhodné často střídat.