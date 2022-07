(Ne)myslete na jídlo

Ze všech stran se na nás valí rady, jak správně jíst, co vyřadit, kolik kalorií si můžeme dovolit, v kolik hodin jíst naposledy…

Náš tip: Určitě dodržujte základní zdravé postupy, tedy jezte pravidelně, pestře, zařazujte ovoce a zeleninu, a pokud netrpíte alergií nebo intolerancí, nevyhýbejte se mléčným výrobkům, lepku. A pokud vás přepadne únava a vyčerpání, rychlé (jednoduše vstřebatelné) cukry jsou vaše první pomoc. Lepší než třeba sušenky, je dát si lžičku blahodárného nektaru – medu.

To nejsladší na světě

I když med umí svoje, tím nejsladším a nejúčinnějším je spravedlivý spánek. Zní to jako klišé, ale je to tak. Spánek se dělí na dvě základní fáze – NREM spánek a REM spánek – které mají v různou noční dobu různé prospěšné účinky na náš mozek. Pokud tedy některou z nich ztratíme, zásadně to ovlivní fungování mozku a celého organismu.

NREM spánek upevňuje naši paměť, promazává zbytečné informace a ty důležité ukládá do dlouhodobé paměti. REM spánek zase funguje jako psychologická terapie. Během této fáze se totiž v našem těle přerušuje produkce stresových hormonů a díky tomu se u našich vzpomínek odbourávají bouřlivé emoce.

Tanči, dokud můžeš

Vydat energii, abychom mohli energii získat – ironie sportování, které se mnozí z nás děsí. Hlavní je se hýbat a dělat to, co nás baví. Něco, u čeho dokážeme vypnout a soustředit se jen na naše tělo.

Ať už se jdeme na chvíli projít nebo tajně předvádíme šílené taneční kreace před zrcadlem. Při jakékoliv fyzické námaze se nám do mozku uvolňuje endorfin, způsobující dobrou náladu, pocity štěstí a tlumí bolest.

A pokud se naučíme pravidelně hýbat, budou mít při sportu vylučované hormony vliv nejen na naše fyzické zdraví, ale hlavně na naši celkovou pohodu a hladinu energie.

Vnitřní klid

Jedeme na plné obrátky a zastavit se můžeme, až když padneme do postele. Nedáváme prostor naší hlavě, aby jen tak přemýšlela a divíme se, že jsme nepozorní, nevíme, jak řešit problémy, a vším se stresujeme.

A přitom stačí se na chvíli zastavit, sednout si na klidné místo, zavřít oči a dýchat. Nechat proudit myšlenky naší myslí, nepotlačovat je, ale když nějaká přijde, nechat ji jít zase dál.

Ze začátku se budeme cítit neklidně a připadat si, že zahálíme, ale postupem času zjistíme, že má takové pravidelné nadechnutí se pozitivní vliv na naši pozornost, zvládání stresu, i vymýšlení nových nápadů.