Není vůbec jednoduché v dnešní době zůstat v klidu a v pohodě. I když nám postupující digitalizace na jedné straně ulehčuje život, stále existuje spousta příčin, kvůli nimž se cítíme hodně pod tlakem a ve stresu. Přitom existují cesty a prostředky, jak si zachovat chladnou hlavu. A nic to nestojí!

Měli bychom jen trochu víc dbát sami na sebe a především naslouchat vlastnímu srdci. Například když naléhavě potřebujete pauzu, tak si ji dopřejte. Prostě to pro sebe udělejte!

V našem světě orientovaném převážně na výkon patří trvalé pracovní nasazení k běžnému životnímu stylu a je skoro symbolem společenského postavení.

Ale vy přece nemusíte hrát podle těchto pravidel. Máte-li kupříkladu shon v práci, vypusťte tedy nějaké domácí povinnosti, nemusí být vždy úžasně naklizeno. Jestliže vám udělá dobře nedělat nic, měla byste to „nic“ dělat častěji.

Příhodnou cestou k odbourání stresu či dokonce jeho prevencí může být i meditace. Nebo odložte mobilní telefon a užívejte si chvíle strávené jen sama se sebou. Přitom si klidně přiznejte, že si to právem zasloužíte.

Jste pořád k zastižení

Digitalizace nám v běžném životě na jednu stranu hodně pomáhá, například můžeme číst pracovní maily v kteroukoli dobu. Ovšem méně praktické jsou její následky – těžko už dokážeme oddělit soukromý a pracovní život. To nakonec vede k tomu, že i když nejsme v práci, cítíme se ve stresu.

I pro přátele býváme kdykoli k zastižení. Proto je prospěšné častěji odložit mobil na pár hodin stranou a žít sami pro sebe. Takový relax si dovolte aspoň dvakrát za týden.

Poznejte své stresové faktory

Znáte ten pocit, že jste vystresovaná, a přitom nevíte proč? Pokud ano, je velmi důležité umět rozeznat stresové faktory, takzvané stresory, jež za to můžou. Tlak v práci, citové výzvy, rizika, časový pres, rodinné problémy… Ten seznam by mohl být nekonečně dlouhý.

Pokuste se vědomě zahledět do vlastního nitra a rozpoznat, kvůli čemu máte zrovna teď tak nedobrý pocit. Možná vám nebude příjemné si to přiznat. Když ale rozeznáte své stresory, dokážete s nimi lépe zacházet nebo je řešit. Funguje to také preventivně, často nás přepadne nedobrý pocit, ještě než doopravdy hrozí masivní stres. Díky tomu, že se lépe poznáte, ho zvládnete.

Myslete na sebe

Máme k dispozici různé zdroje a prostředky, jež můžeme využít k boji proti stresu. Tak třeba byste neměla trávit přestávky u svého pracovního stolu. Místo toho jděte ven, pročistěte si hlavu, naslouchejte úmyslně zvukům, které vás obklopují.

Také zdravá strava není dobrá jen pro tělo, ale i pro spokojenost duše. Odborníci nabádají i k pravidelnému ponoření se do sebe. Někdo tomu říká zklidnění, jiný „vypnutí hlavy“, další meditace. Člověk je přitom jenom sám se sebou a je mentálně připravený na to, co přijde. Všechny situace pak budete přijímat uvolněněji a nenecháte se tolik strhnout panikařícím okolím, které má velkou sílu. Připusťte si, že máte víc mentální síly, než si myslíte.

Nemusíte splnit všechno

Většinu z nás baví potkávat se s přáteli. Ale někdy jsou takové dny, kdy chceme být spíš sami a v klidu, než abychom šli s ostatními třeba do restaurace. Pak je velice důležité, abychom se tomuhle pocitu podřídili a dokázali říct ostatním „ne“.

Může to být samozřejmě těžké a setká se to asi i s nepochopením. Ovšem dělat věci, ke kterým nemáme chuť, zvyšuje hladinu stresu. Odřeknete-li nějakou méně důležitou schůzku, nic se nestane. Prostě ji přeložte na jindy.

Stop, najděte si chvilku

Toto jednoduché meditační cvičení můžete provádět kdekoliv. Zaujměte pohodlnou pozici, nejlépe vsedě. Pokud stojíte, nohy mějte rozkročené na šířku ramen. Ruce položte na stehna. Pak se ponořte do sebe, pravidelně se nadechujte a vydechujte, až budete cítit, jak vám dech proudí tělem...

Uvědomíte si, jak z vás odchází napětí, svaly se uvolňují a mysl se zklidňuje. Pak si představte, že si děláte piknik v přírodě. Docela jasně vidíte, co leží na pěkném ubrusu a jak příjemně měkká je deka na vašich nohou. Kdo je tam s vámi? Nebo byste tam byla raději sama, jenom s knížkou? Slyšíte, jak cvrlikají ptáci? Provádějte cvičení tak dlouho, až si budete připadat zcela uvolněná, a opakujte ho, kdykoliv budete mít chuť.