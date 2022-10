Jak vydržet v pohodě až do jara? Zkuste zpomalit, omezit všechny činnosti, co nejsou nutné. Prostě nejeďte „na max“. Pokud sportujete, trochu si uberte, ale určitě se hýbejte. Zasednout do křesla nebo zalehnout na gauč není řešení.

Dodržujte pravidelný denní režim, dbejte hlavně na kvalitní spánek. Klidně si ho dopřávejte víc, neponocujte. Choďte spát a vstávejte pokud možno ve stejnou dobu.

Změňte svůj jídelníček, chladné nápoje nahraďte teplými, stejně tak i pokrmy. Zařaďte hřejivé polévky, krátce tepelně upravenou zeleninu, kaše, domácí kompoty, ale i potraviny s vyšším obsahem vitaminu D jako například ryby.

Nepoddávejte se splínům, neobracejte věčně svou pozornost k tomu, jak je ošklivo, šedo a jak vám to vadí. Když se příliš zaměřujeme na to, jak je podzim skličující, může z toho pramenit spousta potíží. Proto si dělejte radost, obraťte pozornost ke koníčkům, co vás pobaví a příjemně rozptýlí. Můžete nyní najít zalíbení v tom, že máte čas na klidné činnosti, jako je čtení, ruční práce a podobně. Dejte dohromady kontakty na bývalé spolužáky, rozpracujte rodokmen, uspořádejte fotky...

I když není zrovna pěkné počasí, stejně choďte co nejčastěji ven, pohyb a vzduch vám udělají dobře. A navzdory drahým energiím doma pravidelně větrejte.

Přestože počasí k tomu svádí, nevysedávejte doma dlouho u televize nebo počítače.

Scházejte se více se známými a přáteli, nezůstávejte příliš dlouho o samotě. Přihlaste se třeba do nového kroužku.