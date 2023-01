Podle Číňanů je člověk úzce provázaný s přírodou. A tak, jak se mění roční období, mění se i psychika a potřeby těla. Chladnější podzim a zima přináší s sebou hru barev, ale také plískanice, zádumčivost a chlad. Není divu, že pak máte chuť se stáhnout zpátky, ke svému nitru.

Říká se, že duše člověka sídlí na hrudníku. Možná, že má co do činění i s plícemi, které nám „čepují“ do těla kyslík a umožňují nám lépe žít a dýchat.

Číňané plíce považovali za obraz našeho života. Zdůrazňují přijímání a dávání. Nabytí a ztrátu. A právě podzim a zima mají být časem, kdy by člověk měl plíce nejenom posílit, ale také se zamyslet nad tím, jestli všechno, co přijímá, je pro něj dobré. A pokud ne? Tak je potřeba to nechat jít…

Přijměte smutek

Výdej a příjem je principem plic. Ale nejen to. Jako každý orgán v těle jsou i plíce velmi citlivé na psychiku a na emoce. Podle Číňanů jsou spojené s rozletem: s nádechem, novými začátky, otevřeností, komunikací a dobrodružstvím…

Ale jakmile vám něco (nebo někdo) vezme vítr z plachet, vaše plíce zareagují okamžitě. Najednou ztratí tu „lehkost“, kterou měly předtím. Přijde strach, smutek, žal a tíha. Určitě to znáte také – ten pocit, jako byste měli na hrudníku kámen a nemohli se nadechnout.

Co s tím? Jak rozptýlit úzkost, která vám zavázala kolem krku smyčku? Rozdýchat smutek není jen tak. Někdo to vyřeší práškem proti úzkostem, jiný cigaretou, panákem „něčeho ostřejšího“ či tabulkou čokolády. Ale i tak to zabere hodně času.

Podle Asiatů však není dobré smutek potlačovat. Patří k životu stejně jako radost, navíc nás vnitřně posiluje a zoceluje. To je také jeden z důvodů, proč byste neměli smutek odmítat, ale spíše přijmout.

Je to někdy nesnesitelné? Pamatujte si, že smutek je vázaný jen na konkrétní věc nebo určitou etapu života, která jednou odezní. A z bolavého šrámu na duši se stane cenná zkušenost.

Plíce vás proto nutí k odvaze a zodpovědnosti za váš život. Především za vaše vztahy. Většina z nás některé vazby udržuje jenom ze zvyku, ze strachu či prosté vypočítavosti, že je to zkrátka výhodnější. Málokdo si ale uvědomí, že setrvávání v takových spojeních nám vlastně „krátí dech“, bere životní energii a vede ke smutku a depresi.

Nelpěte na minulosti

Stejně tak jako setrvávání v nefunkčních vztazích vám může ubírat energii (a počet životních dechů) i lpění na minulosti. Vzpomínky na to, co bylo, nemusí být špatné. Ovšem pokud vám nezabraňují přijímat přítomnost a s nadějí se obracet k budoucnosti.

Pro plíce je setrvávání v minulosti stejně toxické, jako kdybyste spali ve vydýchané místnosti. Ano, může v ní být teplo, bezpečí, ale určitě ne dostatek svěžího vzduchu, který vám dá energii do života. Nebojte se změn a kroků do neznáma. Možná, že za tou zdí, kterou si kolem sebe stavíte, jsou dveře, které vám otevřou spoustu nových možností. A kdo ví, třeba tam bude nová láska…

Začněte znovu...

Je pravda, že spoustu bloků či problémů si člověk způsobuje sám. Může za to různé lpění na věcech, práci, penězích, místech (třeba jen z nostalgie), vztazích nebo názorech. Nikdo neříká, že byste měli svůj život od základů zbourat. Jen je třeba, abyste si uvědomili, že nějaká věc, vztah nebo společenská prestiž nejsou tak důležité, aby vám celoživotně svazovaly ruce.

Číňané tvrdí, že život je pohyb, tok… Jako když jedete na řece parníkem a občas musíte vybrat nějaký jez nebo zatáčku. Ten, kdo stagnuje na jednom místě, si obvykle vyslouží osud zatrpklého a nešťastného člověka. A to přece nechcete.

Kdo nic nezkusí, nic neztratí, ale ani nezíská. Seberte odvahu, nadechněte se a „opusťte svůj přístav“. Každý krok do neznáma vám život obohatí a zocelí.

Oddělte zrno od plev

Asiaté věří na párovost (provázanost) některých orgánů, které se navzájem doplňují. Zatímco plíce přijímají do těla nové věci, tlusté střevo je odvádí. Říká se, že lidé, kteří trpí chronickou zácpou, nezdravě lpí na věcech. Pokud je to váš případ, položte si otázku: Stojí mi ty věci (nebo lidé) za to, abych jen přežíval/a?“

Tak jako v těle funguje příjem a výdej… Stejný mechanismus byste měli nastolit i ve svém životě. Vytřídíte tím zrno od plev a nebudete marnit své síly i čas různými nesmysly.

Dělejte dechová cvičení

Chybí vám odvaha ke změnám? Zkuste nejprve posílit plíce a odlehčit duši. Na to jsou nejvhodnější rozličná dechová cvičení. Nejenže okysličíte krev a vaše orgány budou lépe pracovat, ale zároveň odbouráte i negativní emoce, jako je úzkost, deprese, strachy.

Jak na to: Dýchejte zhluboka a představujte si, jak čerstvý vzduch proudí tělem a dodává vám energii. S každým nádechem se cítíte být silnější, spokojenější a šťastnější. Můžete vyzkoušet i takzvané „hluboké dýchání“.

Princip je jednoduchý: Nadechněte se nosem a vzduch nechte klesnout až do břicha. Poté zadržte dech (můžete počítat do pěti) a pozvolna vydechněte. Stejný postup zopakujte zhruba třikrát po sobě. Dechová cvičení provádějte ráno, v poledne a večer. Uvidíte, že se budete cítit daleko lépe.

Ukliďte si byt i duši

Jak už jsme zmiňovali předtím, negativní emoce nebo toxické vztahy vám ubírají energii. Očista nitra vám bude asi nějakou dobu trvat, ale to nevadí. Místo toho si zkuste uklidit kolem sebe. Zbavujte se krámů, nenošeného oblečení a věcí, které nepoužíváte.

Čistku si udělejte i na počítači, telefonu či tabletu, nepotřebné složky a kontakty smažte. Vaše vztahy budou přehlednější. Tím, že si uklidíte kolem sebe, ze svého života odstraníte rušivé elementy a budete se moci soustředit jen na sebe a svůj růst.

Noste barevné šátky

Zima je v plném proudu a ve vzduchu víří spousta bacilů. Abyste své plíce ochránili před nachlazením, noste šátky či šály. Při výběru šál vsaďte na barvičky a noste je jako připomínku toho, že život umí být radostný.