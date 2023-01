Hubnout díky dýchání? To zní úplně jako nějaká hloupost, jako nějaký dietní hokus pokus. Ale je to tak, skutečně to funguje. Speciální dechovou techniku, nazvanou také Long Breath Diet (česky dieta dlouhého dechu), vynalezl Japonec Ryosuke Miki. I když v podstatě nejde o dietu v pravém slova smyslu, protože nezahrnuje žádná stravovací omezení.

Autor zjistil, že tímto cvičením se dají zabít dvě mouchy jednou ranou. Aktivují se při něm totiž břišní svaly, které přinutí tuk usazený na břiše se rozpustit.

Cílené dýchání zároveň stimuluje zažívání, čímž se důkladně rozproudí látková výměna. A úplně nejlepší na tom je, že stačí jen pět minut denně, abyste dosáhla pozitivních výsledků.

Proč to funguje

Při správném každodenním provádění cvičení se aktivují hluboce uložené skupiny svalstva celé horní části těla, zatímco spodní část zůstává stále napjatá. Břicho se tak nenásilným způsobem zpevňuje. Jsme ale zvyklé dýchat krátce a povrchně, vlastně jen do plic. Ale dá se také dýchat do břicha.

Takové dýchání namasíruje všechny orgány uložené v břišní dutině. Čím hlouběji proniknou nádechy do břicha, tím více energie se v něm uvolní – budeme pak lépe zpracovávat potravu, sníží se pocit hladu a ve výsledku toho sníme méně. To zní báječně, ne?