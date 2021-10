Kdo ovládne dech, zkrotí i mysl, říká lektorka jógy Kristýna Paulus

Tlustá čára za životem

„Zemřel mi otec, rozváděla jsem se a několik let jsem usilovně pracovala na vlastním projektu. První destinací bylo na tři měsíce Bali, kde jsem synovi zařídila školku a sobě učitelský kurz jógy. Pak jsme cestovali dál po Asii,“ říká Kristýna. Původně měla v úmyslu zůstat na cestách rok, ale život pro ni měl připravené jiné plány – Daniela!



Prostě láska jako trám

Kristýna Paulus Vlastní magisterský diplom z Fakulty sociálních věd UK v Praze v oboru politologie.

Je akreditovanou lektorkou jógy.

S manželem studuje na Univerzitě Nové doby Milana Calábka a józe se věnuje pod vedením Roda Strykera.

Žila na Bali, navštívila Malajsii, Singapur, Kambodžu, Vietnam a Thajsko. S rodinou velmi milují Kostariku.

Má tři děti.

„Když jsme se s mým budoucím mužem poprvé setkali na Skypu, bylo mi jasné, že kvůli tomuhle klukovi se musím vrátit. Seznámil nás společný kamarád, nemohl se dívat na to, jaké partnery si oba vybíráme. A tak vzal věc do vlastních rukou – a byla z toho láska jako trám. Mluvili jsme spolu i třikrát denně a poznali se díky tomu dřív, než jsme poprvé splynuli. Věřím, že dar vzájemného poznávání a umění spolu mluvit hraje velkou roli v našem láskyplném vztahu i teď po letech,“ usmívá se spokojená manželka, kterou měsíc po prvním reálném setkání Daniel požádal o ruku a dva týdny nato už čekali miminko.

Rok a půl v Katalánsku

„V lednu 2015 jsem vedla první lekci jógy v Havlíčkově Brodě, odkud Daniel pochází, v únoru jsme se vzali a v dubnu jsme odjeli do Španělska, kde manžel pracoval. Rok a půl v Katalánsku byl úžasný. Narodil se nám Simonek, syn Matěj začal chodit do mezinárodní školy, Daniel byl v práci spokojený. Já se starala o rodinu a studovala jógu a ájurvédu u Davida Frawleyho. Ze Španělska jsem se do Prahy vrátila obohacená nejen o spoustu nových poznatků, ale také v radostném očekávání třetího děťátka,“ vzpomíná mladá žena. Na jaře 2017 se jí v Praze narodila dcera Shanti. V sanskrtu tohle jméno znamená mír, ale jejich holčička je prý dost ohnivá.

Kristýna Paulus

Život v naší bublině lásky

A jak jóga ovlivnila Kristýnin život? „Zcela zásadně. Předtím jsem nebyla sama se sebou spokojená a žila jsem ve vleku hlouposti své i lidí ve své blízkosti. Jak jsem se ale měnila já, měnilo se i moje okolí. A přišlo všechno, o čem jsem do té doby snila. Žijeme v naší bublině lásky. S mužem si spolu často čteme a povídáme, s dětmi podnikáme výlety nebo si dáme deku na zahradu a prostě ‚jsme‘. Pečujeme jeden o druhého a potkáváme inspirativní lidi,“ vyznává se Kristýna, která už pět let studuje jógu se svým hlavním učitelem Rodem Strykerem alias Yogarupou, pokračovatelem nepřerušené tantrické linie.

Umění jen pro zasvěcené

„To je v józe velmi důležité, protože znalost jistých technik, rituálů nebo manter se nikdy nepředává tomu, kdo přijel za ‚jógovou turistikou‘, ale výhradně jen z učitele na žáka. Mám pouze uzavřené kurzy a soukromé lekce v našem studiu, kde mohu systematicky vést praktikující, učit je nejen jógové pozice, ale také techniky, které jim pomáhají žít plnější, spokojenější a zdravější život.

Asi třikrát do roka pořádáme s manželem jógové víkendy, které jsou skvělou příležitostí k tomu, strávit delší čas s lidmi i mimo jógové lekce a domácí prostředí. V době, kdy byla studia zavřená, jsme s Danielem společně šest týdnů vysílali zdarma cvičení jógy na Facebooku, abychom přivedli lidi k lepším myšlenkám. Na tohle období budu vždy vzpomínat s pocitem soudržnosti,“ usmívá se lektorka, která s manželem také učí umění odpočívat (což dnes málokdo umí), vede cvičení pro těhotné, jógu sculpt (jóga, která kombinuje jógové pozice s lehkými činkami, kardiem a různými silovými cviky – pozn. red.) a připravuje kurzy podle ájurvédy. V současnosti si celá rodina užívá krásné letní měsíce a na podzim se chystají odjet na milovanou Kostariku a užít si chladné období v příjemném teple.