Máte nějaký nápad, jak si před spaním pročistit hlavu? Jak se zbavit urputných myšlenek, které ne a ne zmizet? Jak se zklidnit, blaženě usnout a vyspat se dosyta? Několik vyzkoušených a osvědčených tipů pro vás máme. Jedná se mnohdy o staletími prověřené metody, které pracují s naší psychikou. Zkuste je a přesvědčte se sama, že fungují. Sedm technik, se kterými rozmotáte klubko svých myšlenek a najdete klid:

Přestaňte si vyčítat

Přemýšlíte, jak probíhal celý uplynulý den, co jste zažila, co se dělo v práci. Napadá vás, že jste na něco zapomněla, něco možná neudělala tak, jak to mělo být. Většinou se ale ukáže, že nic tak strašného se nestalo. Naopak, vaše chyba byla vlastně štěstí. Existuje speciální technika, tzv. reframing (něco jako přepracování nebo přerámování), která vám může pomoct umístit situace do nového rámu – tedy nehodnotit je negativně, ale naopak pozitivně. Přestanete si dělat starosti. Máte chuť si to vyzkoušet?

Cvičení

Přeložte list papíru A4. Na levou polovinu napište, co se vám nepovedlo, co jste zapomněla, co jste popletla nebo zvrtala. Na pravou stranu ty věty pozitivně přeformulujte. Pokud je to pro vás těžké, představte si, že radíte kamarádce, jak najít na dané situaci něco dobrého. Můžete si ty povzbuzující věty pak přepsat na lepicí lístky a ty připevnit třeba na dveře chladničky. Čím častěji budete ty řádky číst, tím lépe se vám pozitivní myšlení ukotví v mozku.

Příklad: řeknete si, že jste asi dnes zpackala rozhovor s novým kolegou. Váš reframing by mohl vypadat asi takto: No nevadí, příště už budu vědět, že na manželku se už nemám ptát, protože je rozvedený. Ale okamžitý úspěch nepožadujte. Trvá to dobré tři týdny, než se sebeposilující myšlení prosadí.

Vypusťte páru

Mudry jsou jakási gesta, provádí se rukama a prsty a ve východních kulturách se používají k léčebným účelům. Znáte je možná z lekcí jógy. Jejich praktikováním můžeme vědomě ovlivnit své myšlení a pocity.

Cvičení

Pěstní mudra pomáhá, když se potřebujeme zbavit nahromaděné zlosti. Najděte si klidné místo. Z pravé dlaně udělejte misku, levou sevřete v pěst. Ruce držte před břichem, ve výši solar plexu. Pak udeřte pěstí třicetkrát lehce do dlaně. Potom nechte levou ruku sevřenou stále v pěst ležet v pravé. Pak se zhluboka a jemně několikrát nadechněte a vydechněte. Tato mudra vás dostane ze slepé uličky a dodá vám vnitřní sílu.