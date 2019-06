Téměř všechny diety pomáhají pouze při hubnutí v krátkém horizontu a lidé je nezvládnou dodržovat dlouhodobě. Jakmile si totiž začneme zakazovat některé potraviny, je to cesta do pekel a nikdy to nevydržíme. Pořád budeme myslet na to, že si chceme dát maso nebo naopak přílohu. Jedinou šancí jsou tak způsoby hubnutí, které jsou účinné a příliš nás neomezují.

Podle odborníků takto fungují pouze dvě diety. Středomořská a DASH. „Z našeho výzkumu vyplývá, že právě tyto dvě diety dokážou lidé dodržovat dlouhodobě a navíc prospívají jejich zdraví,“ říká dietoložka Natalie Allen z Univerzity of Missouri.



A jak tyto dvě zázračné diety vlastně fungují?