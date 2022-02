Aby člověk mohl žít spokojený život, potřebuje podle starých Indů jediné: rovnováhu těla a duše. Je to prosté, pokud vám hapruje duše, za chvíli začne zlobit i tělo, a funguje to i naopak. V naší kultuře tomuto jevu říkáme psychosomatika.

Proto si dávejte pozor na negativní myšlenky, emoce a dokonce i řeči, které vám mohou zkazit náladu a ve finále mít dopad i na zdraví. Výsledkem bývají různé neduhy, od zablokovaných zad, otoků, padání vlasů, angín až po různé záněty.

Jak tomu můžete předejít? Podle starých Indů byste si měli v sobě zakotvit určitý vnitřní řád. Vzpomeňte si na své dětství a rodičovskou výchovu, která vám přikazovala vstávat a chodit spát vždy v určitou dobu, jíst méně sladkostí nebo se učit ve škole. Totéž v bledě modrém byste potřebovali i teď.

Zavedený rytmus (chcete-li stereotyp) vaši duši zklidní, protože budete vědět, co můžete ten který den čekat. Prospěje i vašemu tělu, neboť si zvykne na své rituály a nebude zbytečně ve stresu. Udělejte si proto svůj stabilní denní plán a nezapomeňte do něj zakomponovat pár našich tipů. Uvidíte, že se vám to vyplatí.