Oleje jako kosmetické přípravky se používaly už ve starověku. A aby ne, s pletí dokážou divy, hydratují ji i chrání, což je obzvlášť teď v zimě třeba.

Mráz, led, k tomu suchý vzduch v přetopených místnostech, to pokožce dobře nedělá a logicky je nutné ji mazat. Hydratační krémy by se měly stát vašimi věrnými společníky, nicméně oleje mohou v tomto směru pomoci ještě víc, proniknou do těch nejhlubších vrstev pokožky.

Existuje nepřeberné množství olejů, stačí jen vybrat ten pravý. A pokud by vám nevyhovoval přímo olej, vyzkoušejte alespoň produkty s jeho přídavkem, s pokožkou i vlasy svedou zázraky!

Mandlový olej je nejlepší na tvrdou a popraskanou kůži. Je jemný, krásně voní a obsahuje esenciální mastné kyseliny, které regenerují pokožku a zajišťují pružnost nehtů. Uvítají jej všichni, kdo mají manuální činností zničené ruce a nehty. Tenhle olej je součástí rozličných masážních a hydratačních prostředků, doporučuje se však i samostatně. Na noc si jej můžete v silné vrstvě namazat na ruce, na něž pak nasadíte bavlněné rukavice. Tkanina ještě zintenzivní hydratační účinek, v každém případě budete mít ruce ráno krásně hebké.

Arganový olej vzniká lisováním semen argánie. Docení jej všichni, kdo preferují dlouhodobou hydrataci pokožky. Regeneruje a obnovuje elasticitu pleti.

Avokádový olej je doporučován na citlivou pleť. Navíc je bohatý na vitaminy, takže posílí pokožku i celé tělo a má skvělé revitalizační vlastnosti. Vhodný je jako prevence proti vysušení a účinně předchází i vzniku strií. Pokud jej použijete při masáži, uleví od bolesti svalů a kloubů.

Tíží vás napětí, stres a splín? Až se namažete tělovým olejem, sáhněte ještě po tom vonném. Nejlepší je levandulový, olej z růží nebo bergamotu, tiší a zklidňuje mysl a pročistí ovzduší. Dejte jej pár kapek do difuzéru a nechte působit.

Švestkový olej pochází z ovocných jader švestky domácí. Prvně jej vylisovali ve Francii, a sice ke kulinářským účelům. V kosmetice našel využití záhy poté, je ideální na suchou pleť a poničené vlasy. Má protizánětlivé účinky, dokáže zmírnit podráždění, redukovat vrásky i tmavé kruhy pod očima. Pokožce se po pravidelném mazání vrací elasticita a zůstává sametově jemná.

Kokosový olej je vysoce univerzální, dá se s ním vařit i smažit, vyleštíte s ním dokonale parkety a ještě prokážete službu pokožce celého o těla. Změkčuje a vyživuje, je vhodný pro všechny druhy pleti. Smícháte-li trochu kokosového oleje s pár kapkami javorového sirupu, získáte masku na vlasy, po níž bude vaše kštice voňavá a lesklá. Jen ji vmasírujte do vlasů, nechte 20 minut působit a pak opláchněte.