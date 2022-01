Přirozené způsoby péče o vlasy, ať už z bylinek, ovoce, olejů nebo třeba vajec, nemají chybu. Jsou vyzkoušené, prověřené a oblíbené. Kromě toho, že vyživí a ošetří vlasy, působí příznivě i na pokožku hlavy.

Můžete je směle kombinovat s běžným mytím šamponem. Prostě si jen tak čas od času dopřát vlasový zábal nebo přeliv ze surovin, které máte doma. Tak jdeme na to!

Vlasové přelivy

Udržují mnohem delší dobu přirozený lesk vlasů a oddalují také šedivění. Vlasy nejprve normálně umyjte, jak jste zvyklá, ošetřete kondicionérem a opláchněte ho. Pak vlasy proplachujte přecezeným přelivem (ideálně nad zašpuntovaným umyvadlem, abyste vlasy mohla spáchnout opakovaně). Neoplachujte. Vlasy upravte běžným způsobem.

Přeliv pro blondýnky – speciální přeliv z heřmánku a citronu je třeba začít připravovat den před plánovaným mytím hlavy. Půl sklenky heřmánku a 2 lžíce květu divizny vařte asi 30 minut. Pak nechte celou noc pod pokličkou odstát. Ráno sceďte a přidejte 2 lžíce citronové šťávy.

Čajový přeliv pro tmavovlásky – v 500 ml vody spařte silný čaj. Hotový nápoj přiveďte k varu a přidejte 1 lžíci šalvěje, 1 lžíci kopřivy a 2 lžíce rozmarýnu.

Vlasové zábaly

Chce to jen mít více času, zábal krásně vlasy vyživí, ozdraví, zacelí a dodá jim lesk. Vlasové zábaly patří na pečlivě umyté vlasy bez kondicionéru.

Surovinu (obvykle to bývá nějaký olej nebo na kaši rozmixované ovoce) vmasírujte a vetřete do vlasů a vlasové pokožky. Vlasy pak zabalte do potravinové fólie a ještě do ručníku (upevněte ho jako turban – jako na obrázku) a nechte působit třeba 20 minut, ale klidně i 3 hodiny. Záleží na vás, kolik máte času.

Pak vlasy znovu umyjte šamponem, opláchněte, pročešte a nechte volně uschnout bez fénování. Zábal ale klidně můžete nechat působit a vstřebávat přes celou noc.

Olivový olej – díky všem vitaminům A, D a E je takový zábal hotovou bombou pro vaše vlasy. Pomůže vám s roztřepenými konečky, které zacelí, bojuje proti vypadávání vlasů i proti lupům, vyčistí a vyživí pokožku hlavy a zmírní její suchost. Zábal z olivového oleje přes noc znají moc dobře herečky, modelky, zpěvačky, prostě ženy, které si neustále musí upravovat vlasy (fénování, žehlení, lakování, fixování jim na kvalitě nepřidá). Aby vlasy nebyly neustálými změnami účesů a úpravami vysušené, nechávají si olivový olej vstřebávat celou noc.

Avokádo – je bohaté na přírodní tuky, které pomáhají vlasy zjemnit. Jednoduše dužinu rozmixujte a kaši naneste na vlasy a zabalte.

Tea tree – dezinfikuje pokožku hlavy, hojí, má antibakteriální a protiplísňové účinky.

Mléko, tvaroh a bílý jogurt – pomáhají vlasy hydratovat.

Med – změkčuje a uhlazuje vlasy, dodává lesk.

Kokosové mléko a olej – regenerují vlasy, jsou pak jemné a lesklé.

Pivo – zvyšuje objem vlasů a dodává jim živiny.

Citron – zabírá na mastné vlasy, má vysoké čisticí účinky.

Vejce – především žloutek je bohatý na vitaminy a proteiny, dodají vlasům lesk.

Sůl nebo cukr – působí jako peeling na vlasovou pokožku.

Vlasové masky

Vznikají namixováním nebo rozmícháním více surovin, které se dají kombinovat. Jejich výběr se odvíjí od toho, co vlasy trápí. Směs se nanese na suché nebo mírně navlhčené vlasy a nechá se 20–30 minut působit pod ručníkem. Pak se vlasy opláchnou, umyjí a upraví obvyklým způsobem. Ideální je dopřát vlasům masku jednou týdně.

Výživná maska – smíchejte rozmixované avokádo, vaječný žloutek a kokosové mléko. Vhodné je celou směs rozmixovat v mixéru.

Na mastné vlasy – rozmačkejte avokádo se lžící medu, olivového oleje a mátového čaje.

Na suché vlasy – smíchejte olej (olivový, kokosový nebo jojobový) se žloutkem. Olej můžete předem mírně nahřát, lépe se vstřebá.

Pro lesklé vlasy – smíchejte 2 bílky s 2 lžícemi medu a několika kapkami olivového oleje.