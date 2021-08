Tea Tree olej získaný z čajovníku Melaleuca alternifolia se vyznačuje svěží, čerstvou až pronikavou mátovou vůní.

„Lék” osvědčený lety

Tea Tree oleje jsou lidstvu známy už stovky let. Za pomyslné objevitele kosmetického elixíru krásy a zdraví se dají považovat Bundjalungové, domorodý kmen, v jejichž domovině ve východní Austrálii se hojně vyskytovaly stromy Kajeputu střídavolistého (Melaleuca Alternifolia), jinak také čajovníku australského.

Olej z rozdrcených listů využívali lidé k léčbě dýchacích onemocnění, ale také na různá poranění kůže či spáleniny. Čaj z odvaru z listů pak používali na léčbu kašle nebo nachlazení.



Možná se ptáte, jak se podařilo Bundjalungům získat pro Tea Tree světovou popularitu. Než se do širokého povědomí tento zázrak dostal, uběhlo mnoho let. O jeho věhlas se postaral také významný britský mořeplavec James Cook. Když připlul do východní Austrálie, velmi ho, jakožto gurmána, zaujal odvar z listů Kajeputu střídavolistého kouzelně vonící po muškátovém oříšku.

Listy si poté pravidelně vozil na své plavby a kromě léčení poranění kůže nebo nachlazení využívala posádka nápoj také jako prevenci obávaných kurdějí. Námořníkům ale zcela jistě dělalo ještě větší radost pivo, které prý z listů též kvasili. Ten největší rozmach zažil Tea Tree olej po druhé světové válce. Od té doby je stále populárnější. A není se čemu divit.