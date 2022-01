Peeling pro osvěžení

Nevyspala jste se dobře? Naštěstí to na vás nemusí být vidět. Domácí peeling z recyklované kávové sedliny se hodí na obličej i tělo.

Přísady: 5 lžic kávové sedliny, 2 lžíce kokosového nebo olivového oleje

Jak na to: Kávovou sedlinu dejte po vychladnutí do sklenice a přidejte olivový olej (nebo kokosový pro extrémně suchou pleť). Peeling krouživými pohyby naneste na vlhkou pokožku, nechte krátce působit a opláchněte.

Tělové máslo s wow efektem

Partie s drsnější kůží, například na pažích či nohou, dáte díky této proceduře do pořádku a krásně je zjemníte.

Přísady: 60 g kokosového oleje, 180 g kakaového másla, 2 lžičky olivového oleje

Jak na to: Vše při mírné teplotě ohřívejte, než se kakaové máslo a kokosový olej rozpustí. Vychlazený krém přendejte do misky a před první aplikací ho několikrát promíchejte.

Sladký balzám na rty

Poslední dobou je skrýváme pod respirátorem, o to víc naše rty potěší trocha rozmazlující péče pro jejich vyhlazení.

Přísady: 20 g kokosového oleje, 25 g kakaového másla, půl lžičky medu

Jak na to: Pevné ingredience při mírné teplotě rozpusťte a vmíchejte med. Balzám pak přelijte do kelímku a nechte v chladničce ztuhnout. V případě potřeby ho vklepejte do rtů, určitě vám poděkují.

Intenzivní vlasová kúra

Dodejte svým vlasům lesk! Kombinace výživných rostlinných olejů suché vlasy krásně zhydratuje a zacelí roztřepené konečky.

Přísady: 1 lžíce kokosového oleje, 2 lžíce olivového oleje

Jak na to: Kokosový olej lehce ohřejte v mikrovlnné troubě nebo na sporáku a smíchejte ho s olivovým olejem. Olejovou směs vmasírujte do vlasů po celé délce a pod turbanem z ručníku nechte zhruba 10 minut vstřebat. Nakonec vlasy důkladně umyjte jemným šamponem.

Domácí maska pro zářivou pleť

Dobrá zpráva pro milovnice kávy. Tenhle nápoj je skutečným multitalentem a dá se perfektně využít nejen pro vlastnoručně připravený peeling, ale také k výrobě pleťové masky.

Přísady: 1 lžíce kávové sedliny, 2 lžíce přírodního jogurtu, 1 lžička medu Jak na to: Uvedené ingredience smíchejte v míse a masku naneste štětcem na obličej, krk a dekolt. Nechte ji zhruba 15 minut působit a poté zbytky setřete vlhkým hadříkem.