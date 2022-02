Průměrný zdravý člověk za jediný den ujde kolem 7500 kroků. Za celý život to dá zhruba tolik kilometrů, jako by pětkrát obešel zeměkouli. Není divu, že po tomhle sportovním výkonu jsou vaše nohy vyčerpané a potřebují malý restart. Tady je pár tipů, jak jim můžete alespoň trochu ulevit.

Obruste suchou kůži

Trápí vás ztvrdlá kůže na patách? Důvodů může být spousta. Mohou vám chybět důležité minerály, zejména zinek, železo, ale i omega 3 mastné kyseliny, nebo se jedná o varování těla před onemocněním, jako je diabetes, lupénka, ekzém či obezita. Ať tak nebo onak, zkuste patám odlehčit a alespoň trochu je zbavit tvrdého nánosu kůže.

Jak na to: Ponořte nohy na 10 minut do teplé vody. Namočte pemzu a velmi zlehka přejíždějte po patě a dalších postižených místech. Pokračujte do té doby, než se ztvrdlá kůže začne odlupovat. Poté chodidlo opláchněte a ošetřete kokosovým nebo mandlovým olejem. Pemzu omyjte, popřípadě vyvařte a uložte na příští použití.

Holte nohy namokro

Odstraňování chloupků není žádná zábava, většina z nás to chce mít co nejrychleji „z krku“ a oholí si je nasucho žiletkou. Jenže podle odborníků to není zrovna ideální řešení. Břit žiletky je ostrý a může kůži nepěkně podráždit. A výsledek? Pálivá, svědivá a zarudlá lýtka se zanícenými póry, kterým se přezdívá „jahodové nohy“ (podle podobnosti kůže s letním ovocem).

Jak na to: Odborníci doporučují raději odstraňovat chloupky během večerního sprchování. Kůže je vláčná a zároveň má čas přes noc regenerovat. Samotné holení je jednoduché. Stačí vybrané místo navlhčit, potřít holicí pěnou (ta je velmi důležitá, protože pokožku hydratuje a zabraňuje jejímu poškození) a žiletkou odstranit nežádoucí porost. Při volbě holicího strojku určitě sáhněte po tom se čtyřmi až pěti břity. Jeho výhodou je, že oholí větší plochu a zároveň se s ním také lépe manipuluje. Nakonec hladké nohy spláchněte, osušte a namažte levandulovým olejíčkem, který kůži zklidní a zároveň má antiseptické účinky.

Dopřejte si peeling

Kůže na nohou potřebuje čas od času očistit od odumřelých kožních buněk a ucpaných pórů. Nejlépe toho docílíte peelingem, který pokožku nejenom zbaví přebytečného odpadu, ale navíc ji prokrví.

Jak na to: Vyrobte si domácí peeling za pár korun. Smíchejte půl šálku mandlového či olivového oleje s šálkem jemné mořské soli. Na závěr do směsi kápněte svůj oblíbený esenciální olejíček, vhodný je například pomeranč či levandule. Směs důkladně promíchejte, aby se všechny suroviny spojily. Poté peeling vmasírujte krouživými pohyby prstů do navlhčené kůže. Sůl pokožku zbaví přebytečných šupinek a dostatečně ji prokrví, olej jí zase dodá vláhu a jemnost. Na závěr peeling smyjte vlažnou vodou.

Vyměňte bavlněné ponožky

Lidské chodidlo obsahuje 250 000 potních žláz, které se nejvýrazněji projeví zejména u lidí, co nosí bavlněné ponožky. Alespoň to tvrdí vědci, kteří překvapivě bavlnu na nošení příliš nedoporučují. Proč? Podle studií jde o materiál, který absorbuje vlhkost. A právě toto klima je ideální pro množení bakterií. Není divu, že po celodenním pobytu v ponožkách jsou nohy pořádně cítit.

Jak na to: Používejte ponožky, které obsahují polyester. Je hřejivý, prodyšný, saje pot a nedráždí kůži.