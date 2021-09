Nohy jako ze žurnálu: co pomůže na upocené, bolavé nebo namáhané nohy?

Věnujete svým nohám péči? No, měli byste, slouží nám totiž nepřetržitě a trochu pozornosti si zaslouží! Hlavně je důležité soustředit se na tři body. Nožky potřebují dostatečnou hygienu, správné obutí a odpočinek.

Jasně, hned můžete oponovat, že si přece nohy samozřejmě pravidelně myjete a nové boty kupujete co chvíli, jenže to není tak úplně vše. Boty musíte vybírat kvalitní, s dostatečným klenutím, optimálně dvoje na sezonu, ale pořádné. A pak je tu ona hygiena a relaxace, nestačí pouze končetiny opláchnout vodou, v případě, že jsou zrovna ty vaše víc zatěžované, musíte používat speciální kosmetiku určenou právě na ně. Ta zahrnuje mýdla, ale i krémy na chodidla a různé emulze.

To, že si jednou týdně uděláte chvilku na pedikúru, by mělo být také standardem. Nohy namočte do lázně s vonnou solí či bylinkami (bylinky svařte nebo je přidejte do lavorku s vlažnou vodou, nejlepší je rozmarýn, šalvěj a mateřídouška), poté si upravte ztvrdlou kůži na patách a udělejte peeling celých chodidel. Bude-li to třeba, vrhněte se i na úpravu nehtů (to znamená ošetřit kůžičku, kleštičkami zastřihnout a pilníčkem zapilovat nehty, které můžete ještě i nalakovat).

V létě péči doplňte antibakteriálním a dezodoračním sprejem proti pocení, na noc pak aplikujte krém, obzvlášť v případě, jestliže vás trápí ztvrdlá kůže na chodidlech. Oblíbené jsou produkty s voňavým aloe vera, levandulovým či avokádovým olejem anebo s obsahem mořských řas.

Pro namáhané končetiny

Máte-li nohy uchozené a potřebujete je osvěžit, sáhněte po koupelové soli, kterou si můžete připravit do zásoby.

Jak na to: Na jemném kuchyňském struhadle si nastrouhejte cca lžičku neparfémovaného mýdla, přidejte k ní lžičku sušených levandulových květů, deset lžic drcených ovesných vloček a lžičku bambuckého másla. V hmoždíři vše rozdrťte na prach, přisypte po dvou lžičkách sody a epsomské soli a zakápněte trochou tea tree oleje a citronové šťávy. Vonnou sůl uchovávejte v dobře uzavřené tmavé sklenici na chladném místě a do lavoru s vlažnou vodou ji přidávejte podle své potřeby. Nohy nechte v lázni namočené nejméně čtvrt hodinky a následně je nezapomeňte řádně hydratovat.

Extra tip: Choďte naboso, kdykoliv to jen jde. Chodidlo je tak přirozeně masírováno a obrušováno a udělá mu to dobře. Samozřejmě to asi nepůjde v centru města, ale prospěje vám bosá chůze po louce, na pláži či ideálně na mořském pobřeží. Jinak svým nožkám dopřejte ruční masáž, promačkejte si prsty a paty nebo využijte míčků s hroty či masážních podložek.

Na upocená chodidla

Do lahvičky s čistým alkoholem, například lihem, dejte hrst přesličky na půl litru tekutiny, uzavřete a nechte cca 10 dnů stát na tmavém místě. Poté otevřete, přidejte čtvrt litru jablečného octa a po scezení získáte zcela přírodní přípravek vhodný na upocené nohy. Přelijte si jej do rozprašovače a aplikujte několikrát denně.



Pro těžké nohy

Znáte ten nepříjemný pocit, kdy jsou nohy těžké jako z olova? Úlevu vám poskytne teplá koupel s mořskou solí a citronem, do které případně přidejte trochu levandulových květů pro rychlé osvěžení. Jinak se také doporučuje napustit si dva lavory, jeden s teplou a druhý se studenou vodou, a nohy pak střídavě koupat v jedné a druhé nádobě.