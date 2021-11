Pokožka celého těla nás chrání před nepříznivými vlivy vnějšího prostředí, proto bychom o ni měly dostatečně pečovat. Jen tak totiž zabráníme jejímu poškození. A nelze se zaměřovat pouze na odhalenou část tváře a rukou. Zvláště k pokožce nohou, která je každodenně vystavena velkému zatížení, je potřeba se chovat velmi ohleduplně a věnovat jí speciální péči.



Podle statistik ujde člověk každý den průměrně 4000 kroků, v ideálním případě až 10 000. V 75 letech tak mnozí z nás mají v nohách více než 1000 mil. A to je dlouhá procházka. Přesto se nohám zdaleka nevěnujeme tolik, kolik si zaslouží.

Základ zdraví a pohodlí

O nohy, chodidla a nehty na nohou je opravdu potřeba se starat v každém ročním období. I když se to nezdá, zimní péče o nohy by se nikterak neměla lišit od letního hýčkání. Nejdůležitější je pravidelnost, správný způsob péče a samozřejmě vhodně vybrané produkty. Opomíjet bychom neměly ani návštěvu pedikérky. Vše výše zmíněné platí dvojnásobně pro ty, co mají na nohou kůži velmi citlivou, suchou, rozpraskanou, trápí je různorodé kožní neduhy.

Možná se ptáte, proč pečovat o nohy, když jsou schované v měkoučkých ponožkách a chráněné pevnou obuví? Právě v této otázce nalezneme zároveň i odpovědi. Zásadním problémem v zimě je právě uzavřená obuv, kterou nosíme téměř nepřetržitě. „V takové obuvi se nohy více potí a při nedostatečné péči tak mohou vznikat případné nepříjemnosti. V zimě je tedy třeba dbát na zvýšenou hygienu a hydrataci nohou,“ doporučuje pedikérka Bis Bis, Renáta Charvátová.

Kromě kvalitní obuvi, věnujte pozornost také „drobnosti“, kterou je materiál ponožek. Ideální volbou bude bavlna, čím vyšší podíl jí bude tkanina obsahovat, tím lépe. Nic nezkazíte ani bambusovým vláknem. Zimomřivé typy, co vyžadují vskutku hřejivé kousky, doporučujeme merino vlnu. Má nejen samočisticí efekt, ale je antialergenní a má vysokou absorpční schopnost.

Nejde pouze jen o kosmetiku, pro šťastné nožky je důležitý i vhodný výběr bot a ponožek.

Rada: Pokud budete péči dlouhodobě zanedbávat, nohy vám to dají dříve či později vědět. „Objeví se kožní problémy, či různé bolesti způsobené nedostatečnou nebo nevhodnou péčí. Nejčastějšími nepříjemnostmi v zimním období bývají mykóza, suchá až popraskaná kůže nebo kombinace obojího,“ varuje Renáta Charvátová.

Mykóza je nejen nevzhledná, ale mnohdy zapáchá, způsobuje svědění a loupání kůže a v horších případech i její praskání, které je velmi bolestivé. „Léčba bývá poměrně zdlouhavá. Po vymizení prvotních příznaků ji lidé často předčasně ukončí a tím si zadělávají na její recidivu,“ upozorňuje pedikérka na časté podceňování doby léčení.

Nepříjemné svědění, zrohovatělá kůže, popraskané paty, mohou opravdu způsobit velkou neplechu a vleklé potíže.

Na co si dát pozor?

Pro výběr vhodných produktů je potřeba znát, stejně jako u koupě krémů na tvář, zejména typ pokožky. Případně vědět, co způsobuje vaše kožní problémy nohou. To vám s jistotou poradí odborníci v pedikérských salónech. Obecně, je ale dobré volit přípravky s obsahem účinných látek, jako je například Urea, které změkčuje pokožku, clotrimazol vhodný na problémy s mykózou atd.

Na trhu je několik druhů masek na nohy, které v poslední době zažívají boom. Jenže takzvané exfoliační masky, které slibují odstranění ztvrdlé pokožky, narušují pokožku chemicky pomocí kyselin nebo hydroxidů. To je ale poměrně nebezpečné. „V touze po co nejlepším výsledku lidé nechávají masku působit déle, než je doporučeno, což způsobí narušení pokožky v hlubších vrstvách. Kůže se pak silně odlupuje a často dochází k jejímu poranění,“ vysvětluje Renáta Charvátová z Bis Bis.

Naopak výživné masky bez exfoliačního účinku, můžete použít, kdykoliv máte pocit suché a napjaté pokožky. Tento typ masky nechte na nohách s bavlněnými ponožkami klidně působit i přes noc. Ještě lepšího účinku dosáhnete v kombinaci s jemným peelingem maximálně však jednou týdně.

Věnovat nohám péči jen na jaře a v létě, kdy je sezóna otevřených bot, opravdu nestačí.

Dodržujte pravidlo tří

Hygiena

Pravidelná, každodenní a správně provedená hygiena je základ. Používejte antibakteriální mýdlo a po opláchnutí důkladně osušte pokožku nohou i mezi prsty.

Ošetření vhodným krémem

Nohy v zimním období trpí zvýšenou tvorbou prasklin kůže a to z důvodu přesušené pokožky, způsobené ztrátou tekutin pocením. Nechte si vaší pedikérkou doporučit nejvhodnější krém s obsahem účinných látek.

Výběr kvalitní obuvi a ponožek

Nevhodná obuv způsobuje otlaky a zarůstání nehtů. Silonky u žen, či ponožky z umělých materiálů u mužů, jsou nejčastějšími důvody problémů jako mykóza či praskání kůže. Ideální jsou materiály, které sají nebo odvádějí pot.