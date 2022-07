Ruku na srdce, kdo z vás by nechtěl mít krásná a jemná chodidla? To asi každý, ale bez práce nejsou jsou koláče, což platí i v tomto případě. Hrubá a popraskaná kůže na patách dovede ošklivě potrápit. Ale nebojte se, dá se s tím bojovat! Jen si musíte vybrat, která metoda vám bude nejlépe vyhovovat, respektive zvolit si ponožku, jíž se svěříte do péče. Zvítězí igelitová, nebo bavlněná?

Ponožková moderna

K odstranění odumřelé kůže na patách se většinou používají pilníky na nohy nebo pemzy. Proč ne, ale je to celkem pracné, mnohem jednodušší je proto vyzkoušet exfoliační masku, která udělá těžkou práci za vás a jako bonus chodidla hydratuje.

A že netušíte, co si pod pojmem exfoliační maska představit? Něco jako igelitové ponožky se zázračným obsahem. Nasadíte je, necháte chvíli pracovat, pak sundáte, opláchnete a za pár dnů budete zírat. Nohy budou zcela hebké. To proto, že účinné látky v ponožce zařídí, že se stará kůže začne zvolna odlupovat a uvolní místo nové jemné pokožce.

Zázračné ponožky můžete pořídit v mnoha variantách. Ideální je, když maska zároveň zajistí peeling, hydrataci i regeneraci. Nespornou výhodou této metody je, že vám zabere zhruba dvacet minut, proceduru pak můžete opakovat jednou za měsíc až šest týdnů. Během té doby je určitě dobré aplikovat minimálně na noc výživné krémy.

Stará dobrá bavlna

Ne každý však snese na noze igelit a ne každému vyhovuje tak intenzivní zásah. Někdo preferuje na nožku spíš bavlněnou ponožku. Není problém, vyzrát na zrohovatělou kůži na patách lze i s její pomocí. Jen to zabere víc času.

Extra tip Peeling nebo scrub v kombinaci s maskou či výživným krémem na nohy používejte ideálně jednou týdně. To, čím nohy mažete, by mělo změkčovat, což zajistí urea, hydratovat a vyživovat, to zvládnou oleje, a mírně dezinfikovat.

Nohy nejdřív ponořte do horké vody, aby kůže změkla. Jestli chcete zároveň trošku nakopnout celé tělo, přidejte si do lázně i starou punčochu naplněnou dvěma vrchovatými lžícemi sypaného zeleného čaje. Poté ještě vlhká chodidla ošetřete scrubem.

Výborný je třeba kmínový. Smíchejte na něj dvě polévkové lžíce drceného kmínu s avokádovým či dýňovým olejem a přidejte dužinu z jednoho citronu. Takto připravenou kaší masírujte paty až do chvíle, než se olej úplně vsákne. Následně jen opláchněte nohy vlažnou vodou a dopřejte jim rozmazlování.

Ano, konečně přijde čas na ponožky. Než do nich vklouznete, pořádně namažte chodidla maskou nebo výživným krémem. Ten můžete vytvořit z jednoho dílu citronové šťávy a dvou dílů glycerinu, dobře ale funguje i vazelína či kokosový olej. Ideální je dát co nejsilnější vrstvu krému a potom hupsnout rovnou do peřin.