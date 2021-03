Jak už to v dobách podobných krizí bývá, nejprve měl o navazování nových styků zájem málokdo. Jenže teď je to jiné. Lidem blízkost někoho druhého chybí, byť jen takto na dálku.

Například americká pandemická seznamka Quarantine Together sice ráno pošle klientům zprávu s varováním, jak důležité je držet si odstup, ale hned poté jim zacinká jiná depeše: fotka potenciálního partnera, kterého jim vybrala. Po pár minutách případně proběhne krátký vzájemný videohovor.

Nemusíte ale pilovat angličtinu, abyste si někoho našli. Možnosti jsou i v Česku. Každá agentura funguje jinak, ale základní teze bývá společná. Rozhodně vás v tom nenechají samotné.

„S potenciálními účastníky rande se u nás spojí vztahová koučka a zjistí jejich preference a následně je nasměruje do online randící místnosti,“ vysvětluje například majitelka seznamky Tvoje láska a Date2K Kristýna Mertlová.

Ač je to odosobněné, účastníci aspoň navazují nějaké vizuální kontakty. „Výhodou rande online je, že vidíte partnera bez roušky. Poté klientům samozřejmě doporučujeme sejít se někde v přírodě, protože bez osobního setkání nepoznáte to, zda mezi vámi funguje ta potřebná chemie,“ popisuje stav.

Jak vidíte, není to tak zcela naslepo a to, kdy se na opravdovou schůzku odhodláte vydat, je skutečně jen na vás. Můžete se pak s protějškem domluvit na čemkoli.

Bezpečnost online randění Co všechno musíte udělat, abyste byli při seznamování na internetu v klidu? Pár důležitých věcí tu je: při registraci zkontrolujte nastavení soukromí všech svých účtů na sociálních sítích



všech svých účtů na sociálních sítích do svého profilu uveďte jen takové informace, které byste byli ochotni říct na první schůzce s neznámým člověkem v reálu, nic víc



uveďte jen takové informace, které byste byli ochotni říct na první schůzce s neznámým člověkem v reálu, nic víc fotografii přidejte takovou, aby na pozadí nebylo poznat nic z toho, kde se pohybujete nebo jak žijete



přidejte takovou, aby na pozadí nebylo poznat nic z toho, kde se pohybujete nebo jak žijete než se s potenciálním partnerem setkáte osobně nebo se poznáte mnohem lépe přes chaty, neříkejte o sobě nic příliš intimního či osobního



či osobního nikdy neklikejte na odkazy lidí, které nabádají ke stažení čehokoli



„Hodně lidí si nejprve dlouhou dobu píše, a to ať formou chatu, nebo klasických dopisů,“ říká k tomu zaměstnankyně seznamky Alan Strong.

„U nás je to podobné. Mnoho našich klientů delší dobu komunikuje s potenciálním protějškem pouze online, než dojde k osobnímu setkání. Je zde vidět nový trend, který bude podle mě trvat i po konci pandemie,“ přitakává Kristýna Mertlová.

Právě pandemie paradoxně vyjevila nutnost někoho mít i u lidí, kteří si to dříve ani trochu neuvědomovali. Podle odborníků je právě tyto zlé časy dotlačily k pocitu, že sami prostě být nechtějí. A i když předtím seznamování online odsuzovali, během koronavirové krize přístup přehodnotili.

„Určitě bych doporučila, aby lidé seznámení online brali stejně vážně jako běžné seznámení a vybrali si k tomu seriózní seznamku, kde pracují odborníci a která nabízí i doplňkové služby, jako jsou kouči, a přístup ke klientovi je individuální,“ uzavírá Mertlová.

Tak to třeba aspoň zkuste. Za to tolik nedáte, i když účet v seznamkách se samozřejmě platí, a to od stovky měsíčně až do horentnějších sum. To, která vám vyhovuje, už ale musíte posoudit sami.